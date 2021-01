KORONAVÍRUS V Taliansku budú regióny opäť zaradené do rôznych zón

RÍM - Talianska vláda od budúceho týždňa znova rozdelí krajinu do rôznych úrovní rizika spojeného s novým druhom koronavírusu. V piatok to oznámil taliansky minister zdravotníctva Roberto Speranza, ktorý podpísal príslušné nové nariadenie. Informovala o tom agentúra DPA.

Severotalianske regióny Emilia Romagna, Lombardsko a Benátsko, ako aj Sicília a Kalábria na juhu krajiny budú od pondelka zaradené do oranžovej zóny. V týchto regiónoch budú platiť prísnejšie pravidlá než vo zvyšku krajiny, ktorý bude označený za žltú zónu.

V oranžových regiónoch zostanú zatvorené bary a reštaurácie, naďalej však môžu ponúkať jedlo so sebou alebo rozvoz. Tamojší obyvatelia majú zakázané cestovať do iných regiónov. Okrem toho vláda zakázala cestovanie medzi všetkými jednotlivými regiónmi do 15. januára.

Epidemiologická situácia sa v krajine nedávno zhoršila, uviedol jeden z expertov ministerstva zdravotníctva. Počet prípadov nákazy, ktorý v decembri klesal, znova začal prudko stúpať. V Taliansku od začiatku pandémie celkovo zaznamenali už približne 2,24 milióna prípadov infekcie a takmer 78.000 súvisiacich úmrtí.