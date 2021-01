Najväčšia porážka pre prezidenta: Trojitá katastrofa! Trump ako jediný za takmer 20 rokov neobhájil svoj post

Presne piatim prezidentom sa podarilo to isté, čo „dosiahol“ Donald Trump a jeho strana počas jeho funkčného obdobia, ako informujú americké noviny Washington Post. V roku 2018 republikáni prišli o Snemovňu reprezentantov pre demokratov, v novembri 2020 si americkí občania namiesto Trumpa zvolili do Bieleho domu demokrata Joe Bidena - a po voľbách v Georgii, ktoré demokratom takisto poskytli posledné dve prázdne kreslá Senátu. Senát je teraz tiež de facto v demokratických rukách.

Tento počin sa nepodaril takmer 90 rokov nikomu - Herbert Hoover prišiel o Biely dom v roku 1932; predtým boli republikáni rovnako zbavení väčšiny v Senáte a Snemovni reprezentantov. Pre svoju volebnú porážku sa dostal aj do iného, ​​tiež neslávneho radu. Druhé voľby prehralo iba desať prezidentov, ktorí sa uchádzali o znovuzvolenie. Posledným bol George Bush starší v roku 1992.

Zdroj: SITA/Julio Cortez

Biely dom, Senát, Snemovňa reprezentantov: Biden má teraz rovnakú východiskovú pozíciu ako Obama

Celoživotná porážka pre Trumpa, ktorý si stále nepripúšťa volebnú prehru. To však nemení nič na skutočnosti, že Joe Biden bude 20. januára oficiálne povýšený do úradu amerického prezidenta.

Prevzatím Snemovne reprezentantov a Senátu má teraz Biden pohodlnú východiskovú pozíciu, ktorú mal na začiatku svojho prvého volebného obdobia aj posledný demokratický prezident Barack Obama, za ktorého bol Biden viceprezidentom. Barack Obama nastúpil do úradu v roku 2009 a moc nad všetkými inštitúciami trvala do januára 2015. Teraz má Biden opäť presne tieto podmienky - čo by malo jeho vstup do Bieleho domu výrazne uľahčiť.

Zdroj: SITA/AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Útok na Kapitol

Demonštranti sa v stredu na Trumpov popud vydali na Capitol Hill, kde zvalili policajné zátarasy okolo areálu, prenikli k budove, na ktorej rozbíjali okná a dvere, a tak sa dostali do kuloárov a sál. Dôsledkom ich násilného konania bolo prerušenie spoločnej schôdze oboch snemovní Kongresu, na ktorom mali potvrdiť víťazstvo Joea Bidena v prezidentských voľbách z 3. novembra. Po tom, ako sa polícii podarilo obnoviť kontrolu nad objektom, sa poslanci k rokovaniu vrátili a Bidena potvrdili ako víťaza volieb. Výčíňanie protestujúcich zanechalo po sebe spúšť v budove. Okrem toho prišlo o život päť ľudí, z toho aj jeden policajt.