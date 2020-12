Holandská prokuratúra odhalila hackera, ktorý prelomil Trumpov účet na Twitteri

Victor Gevers 22. októbra, v období vrcholiacej kampane amerických prezidentských volieb, zdieľal na internete snímky obrazovky s interným nastavením Trumpovho účtu. Heslo znelo "MAGA2020!", čím odkazovalo na slogan jeho predvolebnej kampane - Make America Great Again! (Spravme Ameriku opäť skvelou!). Biely dom v tom čase poprel, že by hacker skutočne získal prístup k danému účtu. Spoločnosť Twitter uviedla, že nemá dôkazy o neoprávnenom preniknutí do účtu Donalda Trumpa.

Gevers uviedol, že má radosť z výsledku vyšetrovania. "Toto nie je len o mojej práci, ale aj o práci všetkých dobrovoľníkov, ktorí na internete hľadajú slabé miesta," dodal. Holandská polícia uviedla, že Gevers podľa vlastných slov preveroval silu hesla, ktorého prelomenie by tesne pred prezidentskými voľbami mohlo mať závažné dôsledky.

Teoreticky by Gevers mohol nájsť na účte prezidentove súkromné fotografie a správy, súkromne uložené záložky tvítov, ako aj počet ľudí, ktorých si prezident zablokoval, uvádza BBC. Začiatkom tohto roka Gevers tvrdil, že sa jeho osobe a ďalším bezpečnostným expertom podarilo preniknúť do twitterového účtu Trumpa už v roku 2016, keď prelomil heslo "yourefired". Prezidentov účet na Twitteri má 89 miliónov sledovateľov.