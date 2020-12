KORONAVÍRUS Trump poprel, že by ho mali zaočkovať už v pondelok

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v nedeľu večer oznámil, že nemá naplánované zaočkovanie proti koronavírusu. K záležitosti sa vyjadril po správe, podľa ktorej by mohol vakcínu dostať už v pondelok, informovala agentúra DPA.

Agentúra Bloomberg v nedeľu uviedla, že Trumpa by mohli zaočkovať "už v pondelok", pričom ďalší poprední činitelia Bieleho domu by mali tiež možnosť očkovania v najbližších dňoch. Trump však na Twitteri neskôr napísal, že "nemá naplánované" očkovanie, ale "teší sa naň v primeranom čase".

"Ľudia pracujúci v Bielom dome by mali dostať vakcínu trocha neskôr v (očkovacom) programe, pokiaľ to nebude výslovne nevyhnutné. Požiadal som o túto úpravu," dodal Trump. Bloomberg uviedol, že vakcinácia vládnych činiteľov bude rozložená do viacerých fáz v najbližších desiatich dňoch, aby sa zaistilo, že kritický vládny personál nebude mať prípadné vedľajšie účinky v rovnakom čase. Podľa správy hovorca Rady pre národnú bezpečnosť John Ullyot takýto plán potvrdil.

Očkovanie vakcínou spoločností Pfizer a BioNTech, ktorú v USA schválili len v piatok, by sa malo v krajine začať v pondelok. Zdravotnícke úrady odporučili, aby ju ako prvým podali zdravotníckym pracovníkom a seniorom v domovoch starostlivosti. O postupe vakcinácie však budú rozhodovať jednotlivé štáty USA. Zdroje agentúr Reuters a AP ale v nedeľu informovali, že už tento týždeň by mali vakcínu ponúknuť vysokopostaveným činiteľom USA vrátane predstaviteľov Bieleho domu a ľudí pracujúcich v ich blízkom okolí. Podľa hovorcu Rady pre národnú bezpečnosť by najvyšší predstavitelia exekutívy, Kongresu i súdnictva mali byť zaočkovaní prioritne v súlade s protokolom, ktorý má zaistiť funkčnosť štátnej správy počas pandémie alebo katastrofy.