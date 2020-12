Hrozivé VAROVANIE meteorológov: Zabudnite na zimu so snehom, v tomto roku ho už ľudia zrejme nezažijú

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

LONDÝN - Zimné scenérie so zasneženou krajinou sa čoskoro stanú minulosťou. Tvrdia to britskí meterológovia na základe analýzy, podľa ktorej si obyvatelia v nasledujúcich desaťročiach budú môcť užiť sneh už len pri pohľade na staré fotky či filmy. Ako inak, bude to dôsledok globálneho otepľovania, ktoré kvári celú planétu.