Zahanbujúca potupa pre Trumpa: Za prepočet hlasov zaplatil balík peňazí, to pridalo hlasy jeho oponentovi!

Vo Wisconsine sa v piatok začali kontrolovať hlasy, informovala o tom agentúra AP, a proces by mal byť hotový do konca 1. decembra. Už teraz je však jasné, že minimálne v jednom mieste to Trumpovi vôbec nepridalo, skôr naopak. Na rozdiel od Georgie za tento prepočet musela Trumpova kampaň zaplatiť, pričom sa odhadovalo, že prepočet na celom území štátu by stál skoro osem miliónov dolárov.

Prepočet, ktorý asi oľutuje

Nakoniec doterajší prezident Trump požiadal len o revíziu (prepočet) v okresoch Dane County a Milwaukee County, pričom volebné štáby médiám potvrdili, že štát obdržal potrebné tri milióny dolárov, ktoré od Trumpovho tímu obdržali na tento prepočet. Stal sa však presne opačný efekt, než aký doterajší americký prezident očakával. Tvrdí to televízia CNBC.

Zdroj: SITA/AP/Evan Vucci

Trump totiž spočiatku podľa USA Today argumentoval, že v okresoch Milwaukee a Dane bol akýsi veľký počet demokratických hlasov pre Bidena. Kým v okrese Dane získal Trump síce nad Bidenom náskok 68 hlasov, pričom prepočet ešte nie je na konci, a teda nie je finálny, v okrese Milwaukee sa konal presný opak.

Bidenov ďalší náskok

Tam sa totiž zvýšil počet hlasov pre oboch kandidátov, a to hneď po tom, ako úradníci nachádzali niekoľko ďalších stoviek nezapočítaných volebných lístkov. Podľa volebnej komiárky Clair Woodall-Voggovej ide o incident, charakterizovaný ako ľudská chyba. Uviedla to pre agentúru AP.

Nakoniec však úradníci v celom štáte Wisconsin napočítali o 20 600 hlasov viac pre Bidena, čím boli potvrdené výsledky volieb. Prepočítavali 460-tisíc volebných hlasov, z čoho 382 bolo započítaných nanovo. Podvody, o ktorých Trump doteraz hovoril sa na súdoch nepotvrdili a rovnako sa na ich podloženie neobjavili ani žiadne relevantné dôkazy.

Zdroj: SITA/AP/Alex Brandon/Evan Vucci

Už v pondelok pritom americká vláda uznala Joea Bidena ako víťaza volieb. Trump vyhlásil, že opustí brány Bieleho domu, ak zbor voliteľov 14. decembra zvolí za nového prezidenta Bidena. Trump však aj tak trvá na tom, že voľby boli "podvodné".