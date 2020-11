Voľby v USA: Biden nominoval za ministerku financií Janet Yellenovú

WASHINGTON - Novozvolený americký prezident Joe Biden nominoval do funkcie ministerky financií bývalú šéfku americkej centrálnej banky (Fed) Janet Yellenovú. Informovala o tom v pondelok agentúra AFP.

Yellenová (74) sa ešte počas pôsobenia prezidenta Baracka Obamu stala vôbec prvou ženou pôsobiacou na najvyššom poste v americkej centrálnej banke. Ak jej nomináciu schváli Senát - horná komora amerického Kongresu, stala by sa aj prvou ženou v tejto funkcii v dejinách USA. Rezort by tak prevzala uprostred globálnej pandémie koronavírusu, ktorá spôsobila hospodársky pokles v Spojených štátoch.

O tom, že Biden nominuje za ministerku financií práve Yellenovú informovali s odvolaním sa na svoje zdroje pred týždňom americké denníky The Wall Street Journal a The New York Times. Oznámenie prišlo týždeň po tom, ako Biden a Harrisová predstavili svojich nominantov pre oblasť zahraničnej politiky a národnej bezpečnosti. Za ministra zahraničných vecí si vybral dlhoročného poradcu pre zahraničnú politiku Antonyho Blinkena. Ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť bude viesť historicky prvý Latinoameričan vo funkcii Alejandro Mayorkas. Rodák z Kuby tak bude stáť na čele ministerstva, ktoré okrem iného dohliada aj na prisťahovalectvo.