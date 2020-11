Opatrenia proti koronavírusu menia zimnú sezónu: Merkelová chce zrušiť prázdninové lyžovačky v celej EÚ

"Sme ešte veľmi ďaleko od incidencie 50," povedala na tlačovej konferencii Merkelová. Hodnotu 50 novo nakazených na 100.000 obyvateľov počas siedmich dní označila kancelárka už pred začiatkom novembrovej karantény za cieľ, ktorý chce Nemecko dosiahnuť. "Sme za jedno. Na tento cieľ sa musíme ďalej zameriavať," uviedla. Aktuálne je v Nemecku 139 nových prípadov na 100.000 obyvateľov počas siedmich dní.

Exponenciálny rast sa podľa kancelárky zastavil, ale to na zvládnutie pandémie nestačí. "Musíme ešte raz napnúť sily," uviedla.

"Situácia je veľmi, veľmi vážna," povedal bavorský premiér Markus Söder, ktorý dlhodobo požaduje čo najprísnejšie preventívne opatrenia. "Výsledok nie je tak dobrý, ako sme dúfali," zhodnotil doterajší novembrovú karanténu.

Sprísnenie pravidiel

Závažnosť situácie si podľa Merkelovej žiada sprísnenie existujúcich pravidiel. Po novom sa tak súkromné stretnutia rodín a známych obmedzia na maximálne päť ľudí z najviac dvoch domácností, deti do 14 rokov do tohto limitu započítavané nebudú. Aktuálne je obmedzenie stanovené na desať ľudí z najviac dvoch domácností.

Cez vianočné sviatky od 23. decembra až do Nového roka sa ale režim pre stretávanie rodín zmierni, zísť sa tak bude môcť až desať ľudí z viac domácností, povedala kancelárka. Söder však obyvateľov Nemecka vyzval, aby pokiaľ možno rodinné stretnutia odložili a vyvarovali sa cestovania.

Školy a škôlky naďalej zostávajú otvorené

Školy a škôlky naďalej zostávajú otvorené, vláda udržanie ich prezenčného chodu považuje za kľúčové pre ekonomiku. V prípade nákazy v triede budú spolužiaci a učitelia z danej skupiny poslaní do päťdňovej karantény, ktorú bude možné ukončiť takzvaným rýchlotestom. Doteraz bola normálna 14-denná karanténa.

Osobitné opatrenia podľa možností škôl, napríklad učenie vo smenách či hybridná výučba s využitím internetu, budú v tých regiónoch, kde je počet nových prípadov nad 200 na 100.000 obyvateľov počas siedmich dní.

Po novom budú tiež povinné rúška pri výučbe od 7. triedy, ak bude v oblasti výrazne prekročený limit 50 nových prípadov na 100.000 obyvateľov počas siedmich dní. V mnohých spolkových krajínách ale už povinné rúška pri vyučovaní u starších detí sú, Bavorsko ich má napríklad aj na prvom stupni škôl.

Vianočné prázdniny už od 19. decembra

Vianočné prázdniny v celom Nemecku začnú od soboty 19. decembra. Na tento termín ešte pred dnešným rokovaním posunulo niekoľko spolkových krajín. Od tohto opatrenia si vláda so spolkovými krajinami sľubuje niekoľkodňové obmedzenie kontaktov pred následným stretávaním rodín.

Pokiaľ ide o silvester, požiadal Söder Nemcov, aby uvoľnenie režimu cez sviatky nezneužili k bujarým večierkom. Opäť zopakoval, že Vianoce by obzvlášť v tomto roku mali byť sviatkom rodín.

Zákaz predaja rozbušiek, o ktorom sa pred dnešným rokovaním špekulovalo, ale Nemcov nečaká.

Kriticky sa dnes vyjadril Söder aj o prístupe Rakúska k lyžiarskej sezóne. Rakúsky kancelár Sebastian Kurz totiž odmieta požiadavku Talianska, aby sa kvôli pandémiu lyžovania v strediskách zakázalo prinajmenšom do januára. "Neviem si to predstaviť," povedal bavorský premiér o tom, že sa ľudia budú stretávať na vlekoch a lanovkách, na ktoré musia čakať v rade.

Merkelová o lyžovaní

S ohľadom na nadchádzajúce zimné prázdniny sa Merkelová zasadzovala za to, aby boli všetky lyžiarske strediská v Európe zatvorené do 10. januára. „Blíži sa lyžiarska sezóna.“ Turistické výlety by sa nemali uskutočňovať, malo by sa zabrániť zbytočnému kontaktu. "Pokúsime sa dosiahnuť v Európe hlasovanie o tom, či môžeme uzavrieť všetky lyžiarske strediská."

Spor Talianska a Rakúska

Spolková republika apeluje na svojich občanov, aby sa zdržali dovolenkových výletov. Chce tiež preskúmať na úrovni EÚ, či je možné spoločné nariadenie pre lyžiarske dovolenky. Medzi Rakúskom a Talianskom došlo k sporu o otvorenie lyžiarskych stredísk. Rakúsko chce mať lyžiarske strediská otvorené a Taliansko chce, aby sa v tomto smere rozhodovalo v rámci EÚ.

"Naším cieľom je dospieť k jednotnej pozícii ohľadom lyžiarskych stredísk a vianočné dovolenky," povedal nedávno taliansky premiér Giuseppe Conte. "Nemôžeme si tento rok Vianoce v horách dovoliť," dodal. O spoločných pravidlách lyžiarskej sezóny rokuje Conte podľa svojich slov s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou a predsedom Európskej rady Charlesom Michelom.

Rozdiely v názore na lyžiarsku sezónu

Podľa Conteho sa treba vyhnúť predovšetkým tomu, aby Taliani strávili dovolenku v zahraničí, kde by sa mohli nakaziť koronavírusom, a potom sa "nekontrolovane" vracali do vlasti. Už v utorok Conte povedal, že by mala lyžiarske strediská v EÚ zostať kvôli pandémii zatvorené aspoň do 10. januára.

Rakúsky kancelár Sebastian Kurz ale koordinovaný európsky postup odmietol. Opatrenia v boji proti koronavírusu sú podľa neho naprieč EÚ rôzne a to vrátane obmedzení športu. "Môžem vám k tomu povedať jediné: Keď si ide teraz niekto sám zabehať, je to podobne nebezpečné, ako keď si ide sám zalyžovať," povedal Kurz. "Keď niekto použije vlek, je to podobné, ako keď použije hromadnú dopravu," dodal.

Sebastian Kurz nevidí rozdiel medzi jazdou na vleku a hromadnou dopravou. Zdroj: SITA/AP Photo/Michel Euler

Prípadná koordinácie lyžiarskej sezóny naprieč EÚ by podľa rakúskeho kancelára bola "prehnaná". Podľa neho sú výzvy k plošnému uzavretiu lyžiarskych stredísk skôr želaním niektorých krajín. "Hovoril som s predsedníčkou Európskej komisie aj predsedom Európskej rady a mám dojem, že Európska únia to teraz nevidí ako svoju úlohu," uviedol Kurz.