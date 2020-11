Napätie v Japonskom mori by sa dalo krájať: Ruská vojenská loď pohrozila americkej, že jej prerazí trup

Loď Admirál Vinogradov ohrozil americký torpédoborec s 90 diaľkovo navádzanými strelami a priblížil sa k nej na dva kilometre, píše sa v správe. Posádka ruského plavidla prostredníctvom medzinárodného kanálu varovala americkú loď pred takýmito neprípustnými akciami.

Dokonca pohrozila, že ak sa bude podobné konanie opakovať, môže použiť špeciálny manéver, pri ktorom by nepriateľská loď mohla začať naberať vodu a dokonca sa aj potopiť. Tento manéver sa volá taran. Pri ňom môže jedna loď nárazom preraziť trup druhého plavidla a to by mohlo skončiť na dne mora.

Varovanie zabralo a americký torpédoborec sa stiahol do neutrálnych vôd.

Americká loď nerobila tento manéver opakovane a nepokúšala sa vojsť do teritoriálnych vôd Ruska viackrát, urobila ho iba raz, uviedlo ruské ministerstvo obrany.

"Opakované pokusy o vstup do ruských vôd americký torpédoborec nepodnikal," píše v správe ministerstvo obrany.