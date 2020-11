Modelku omylom držali mesiace na psychiatrii: Úplne zbytočne jej dávali elektrošoky do hlavy

Lucy Dawsonová (24) je iba tieňom samej seba. Oči na fotografii z psychiatrie vyzerajú prázdne. Z jedného dňa na druhý sa zmenil život študentky z anglického mesta Lincoln. Ale nikto nevedel prečo.

Dawsonovej problémy začali pred štyrmi rokmi, keď dostala silnú migrénu. Cítila sa depresívne. Trávila veľa času v posteli. „Moji priatelia hovorili, akoby sa môj charakter úplne zmenil,“ povedala pre The Sun.

Zdroj: Instagram.com/luuudaw

Dawson vystrájala - a bola napumpovaná psychofarmakami

Potom zrazu Dawsonová zažila dve manické epizódy: rozbíjala svoju izbu, začala sa sa smiať, potom zas plakala a kričala. Rodičia sa ponáhľali na pomoc a odviezli ju do nemocnice. Cestou tam sa Dawsoován snažila počas jazdy vyskočiť z auta. V nemocničnej čakárni odtrhla všetky závesy.

Je prijatá na psychiatrické oddelenie. Tam jej dajú kokteil psychotropných liekov. Jej stav sa stále zhoršuje - a lekári sú zmätení. "Moji rodičia si mysleli, že ma stratili, keď im povedali, že zomriem. Len som tam iba sedela a plakala,“ povedala Dawsonová.

Zdroj: Instagram.com/luuudaw

Presne na Dawsonove 21. narodeniny jej lekári podrobili mozog elektrošokom. Liečba elektrošokmi, ktorá sa v súčasnosti v Spojenom kráľovstve používa zriedka, bola zúfalým pokusom o zlepšenie jej stavu. „Celý čas verili, že som sa psychicky zrútila,“ hovorí.

Správna diagnóza prišla až po troch mesiacoch

Správna diagnóza bola stanovená až po troch mesiacoch: Lucy Dawsonová netrpí psychiatrickým ochorením, ale encefalitídou - zápalom mozgu! To môže viesť k záchvatom, zmenám správania a smrti. Dawsonová pripomína: „V skutočnosti som bola chorá, každý deň som dokázala hovoriť čoraz menej. V určitom okamihu som sa nemohla vôbec pohnúť.“

Zdroj: Instagram.com/luuudaw

Dawson dostala kedysi taký silný záchvat, že spadla z postele a popálila sa na nekrytom radiátore. To jej zranilo nerv na nohe, takže musí používať pomôcky na chôdzu.

Nemocnica tiež pripúšťa chyby: „Je nám úprimne ľúto akejkoľvek liečby, ktorá nedosahovala naše očakávané štandardy, a účinkov, ktoré to malo na Lucy a jej rodinu,“ uviedlo vedenie denníku The Sun. Z toho si chceme vziať ponaučenie do budúcnosti.

Zdroj: Instagram.com/luuudaw

Teraz bojuje za zviditeľnenie ľudí so zdravotným postihnutím

Všetko malo napokon šťastný koniec. Postupom času sa Dawsonová pomaly zotavuje. Získala dokonca vysokoškolské vzdelanie. Okrem toho ju objavila ju modelingováová agentúra, ktorá uzatvára zmluvy s ľuďmi so zdravotným postihnutím.

Dnes Dawson pracuje na plný úväzok ako modelka a zaviazala sa bojovať za viditeľnosť ľudí so zdravotným postihnutím v módnom priemysle. Na fotografiách ju vždy vidieť s vychádzkovou palicou.