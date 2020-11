V prístave v New Yorku: V týchto nákladiakoch sa od apríla nachádza 650 obetí koronavírusu

V chladiarenských vozidlách sa nachádza 650 obetí koronavírusu.

Zdroj: Profimedia

NEW YORK - Keď koronakríza na jar silno zasiahla New York, mesto muselo zriadiť mobilné márnice pre mnohých mŕtvych. Mraziarenské nákladné vozidlá, v ktorých boli uložené telá. Malo to byť iba dočasné riešenie. O šesť mesiacov neskôr sú však príšerné prívesy stále v Brooklyne. Obsahujú 650 obetí koronavírusu, pre ktoré sa zatiaľ nepodarilo nájsť hroby.