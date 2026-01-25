Najväčší zlodej vody v domácnosti? Nenápadná chyba v kúpeľni vám z vrecka môže vytiahnuť stovky eur!

BRATISLAVA - Kvapkajúci kohútik si všimne takmer každý. Existujú však úniky vody, ktoré sú také nenápadné, že si ich domácnosť nemusí uvedomiť celé mesiace. O to väčšie prekvapenie potom prichádza pri ročnom vyúčtovaní. Odborníci upozorňujú, že jedným z najčastejších „tichých zlodejov“ vody môže byť pretekajúce WC.
Veľakrát pritom nejde o haváriu či prasknuté potrubie, ale o drobnú poruchu ventilu alebo opotrebované tesnenie v splachovacom mechanizme. Voda následne odteká nepretržite – potichu a bez zjavného pohybu hladiny. „Straty vody cez pretekajúcu toaletu sa môže vyšplhať až na 25 litrov za hodinu,“ uvádza spoločnosť ista Slovakia, ktorá sa zaoberá meraním spotreby vody v bytových domoch.
Konkrétnejší technický pohľad ponúka Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS). „Typické úniky pri netesnom ventile alebo opotrebovanom tesnení, napríklad v prípade toalety, sa pohybujú v rozsahu 0,1 až 0,3 litra za minútu. To predstavuje približne 144 až 430 litrov vody denne. Za mesiac ide o 4- až 13-tisíc litrov vody,“ vysvetľuje hovorca BVS Mgr. Matúš Stračiak, PhD.
Koľko to môže stáť?
Cena vodného a stočného sa na Slovensku líši podľa regiónu, no v priemere sa pohybuje okolo 2,5 až 3 eur za kubický meter (s DPH). Aj relatívne malý, no nepretržitý únik tak môže domácnosť vyjsť na desiatky až stovky eur ročne – bez toho, aby si majiteľ všimol akýkoľvek zjavný problém.
Podľa dát spoločnosti ista Slovakia nejde o ojedinelé prípady: „Ročne evidujeme v priemere približne 1 200 prípadov nekritického úniku vody (do 0,5 m³ denne) a až 3 000 prípadov kritického úniku, kde spotreba presahuje 0,5 m³ denne.“ V mnohých prípadoch ide o dlhodobé straty, ktoré sa prejavia až pri výrazne vyššej faktúre.
Problémom býva aj samotné meranie. Bežné bytové vodomery nemusia zachytiť veľmi malé, ale dlhodobé prietoky. „Kvapka vody má približne 0,05 mililitra. Ak kvapká raz za sekundu, ide o viac než 1,5 kubického metra vody ročne. Pri desiatich kvapkách za sekundu už môže únik predstavovať približne 15 kubíkov ročne,“ vysvetľuje Ivan Ďurica, produktový manažér pre meraciu a regulačnú techniku spoločnosti ENBRA SLOVAKIA.
Ako si únik overiť doma?
Podľa Ďuricu si treba všímať občasné automatické dopúšťanie vody do nádržky, prípadne stopu po vodnom kameni vo vnútri toalety. „Ak je dlhodobo odstavená voda, napríklad z dôvodu dovolenky, po príchode a spustení odstavenej vody guľovým kohútom sa začne dopúšťať nádržka WC. Dá sa to zistiť aj tak, že vlastník zafarbí vodu v nádržke napríklad farebným sirupom alebo potravinárskou farbou a po 30 minútach skontroluje sfarbenie vody v toalete,“ uviedol. Moderné systémy s diaľkovým odpočtom dokážu úniky odhaliť aj automaticky a upozorniť správcu alebo obyvateľa bytu.
WC nie je jediný problém
Vodári upozorňujú, že ešte závažnejšie než toalety môžu byť poruchy na vodovodných prípojkách alebo domových rozvodoch. „V takýchto prípadoch môžu úniky dosiahnuť hodnoty tisícov m3 vody za rok. Najkritickejšie sú úniky, ktoré sú evidentné až pri odpočte vodomeru a zvýšenej fakturácii. Častokrát môže byť práve problém s poruchami na prípojke. V rámci stavby sa môže zase vyskytnúť problém s poistnými ventilmi, ktorých odtok je zaústený do odpadu. Čiže si to vôbec nemusí zákazník všimnúť,“ dodal Stračiak z BVS.
Jedným z odporúčaní je priebežne sledovať spotrebu vody na svojom vodomere a pravidelne kontrolovať prístupné domové siete a rozvody. Jednou z možností je inteligentné diaľkové meranie, ktore umožňuje správcom aj vlastníkom bytov sledovať dennú spotrebu vody aj tepla prostredníctvom internetu.