Nedeľa25. január 2026, meniny má Gejza, zajtra Tamara

Najväčší zlodej vody v domácnosti? Nenápadná chyba v kúpeľni vám z vrecka môže vytiahnuť stovky eur!

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (2)
(Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/mg © Zoznam/mg

BRATISLAVA - Kvapkajúci kohútik si všimne takmer každý. Existujú však úniky vody, ktoré sú také nenápadné, že si ich domácnosť nemusí uvedomiť celé mesiace. O to väčšie prekvapenie potom prichádza pri ročnom vyúčtovaní. Odborníci upozorňujú, že jedným z najčastejších „tichých zlodejov“ vody môže byť pretekajúce WC.

Veľakrát pritom nejde o haváriu či prasknuté potrubie, ale o drobnú poruchu ventilu alebo opotrebované tesnenie v splachovacom mechanizme. Voda následne odteká nepretržite – potichu a bez zjavného pohybu hladiny. „Straty vody cez pretekajúcu toaletu sa môže vyšplhať až na 25 litrov za hodinu,“ uvádza spoločnosť ista Slovakia, ktorá sa zaoberá meraním spotreby vody v bytových domoch.

Konkrétnejší technický pohľad ponúka Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS). „Typické úniky pri netesnom ventile alebo opotrebovanom tesnení, napríklad v prípade toalety, sa pohybujú v rozsahu 0,1 až 0,3 litra za minútu. To predstavuje približne 144 až 430 litrov vody denne. Za mesiac ide o 4- až 13-tisíc litrov vody,“ vysvetľuje hovorca BVS Mgr. Matúš Stračiak, PhD.

Koľko to môže stáť?

Cena vodného a stočného sa na Slovensku líši podľa regiónu, no v priemere sa pohybuje okolo 2,5 až 3 eur za kubický meter (s DPH). Aj relatívne malý, no nepretržitý únik tak môže domácnosť vyjsť na desiatky až stovky eur ročne – bez toho, aby si majiteľ všimol akýkoľvek zjavný problém.

Najväčší zlodej vody v
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Getty Images)

Podľa dát spoločnosti ista Slovakia nejde o ojedinelé prípady: „Ročne evidujeme v priemere približne 1 200 prípadov nekritického úniku vody (do 0,5 m³ denne) a až 3 000 prípadov kritického úniku, kde spotreba presahuje 0,5 m³ denne.“ V mnohých prípadoch ide o dlhodobé straty, ktoré sa prejavia až pri výrazne vyššej faktúre.

Problémom býva aj samotné meranie. Bežné bytové vodomery nemusia zachytiť veľmi malé, ale dlhodobé prietoky. „Kvapka vody má približne 0,05 mililitra. Ak kvapká raz za sekundu, ide o viac než 1,5 kubického metra vody ročne. Pri desiatich kvapkách za sekundu už môže únik predstavovať približne 15 kubíkov ročne,“ vysvetľuje Ivan Ďurica, produktový manažér pre meraciu a regulačnú techniku spoločnosti ENBRA SLOVAKIA.

Ako si únik overiť doma?

Podľa Ďuricu si treba všímať občasné automatické dopúšťanie vody do nádržky, prípadne stopu po vodnom kameni vo vnútri toalety. „Ak je dlhodobo odstavená voda, napríklad z dôvodu dovolenky, po príchode a spustení odstavenej vody guľovým kohútom sa začne dopúšťať nádržka WC. Dá sa to zistiť aj tak, že vlastník zafarbí vodu v nádržke napríklad farebným sirupom alebo potravinárskou farbou a po 30 minútach skontroluje sfarbenie vody v toalete,“ uviedol. Moderné systémy s diaľkovým odpočtom dokážu úniky odhaliť aj automaticky a upozorniť správcu alebo obyvateľa bytu.

WC nie je jediný problém

Vodári upozorňujú, že ešte závažnejšie než toalety môžu byť poruchy na vodovodných prípojkách alebo domových rozvodoch. „V takýchto prípadoch môžu úniky dosiahnuť hodnoty tisícov m3 vody za rok. Najkritickejšie sú úniky, ktoré sú evidentné až pri odpočte vodomeru a zvýšenej fakturácii. Častokrát môže byť práve problém s poruchami na prípojke. V rámci stavby sa môže zase vyskytnúť problém s poistnými ventilmi, ktorých odtok je zaústený do odpadu. Čiže si to vôbec nemusí zákazník všimnúť,“ dodal Stračiak z BVS.

Jedným z odporúčaní je priebežne sledovať spotrebu vody na svojom vodomere a pravidelne kontrolovať prístupné domové siete a rozvody. Jednou z možností je inteligentné diaľkové meranie, ktore umožňuje správcom aj vlastníkom bytov sledovať dennú spotrebu vody aj tepla prostredníctvom internetu.   

Viac o téme: PoruchaVodaToaletaWC
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Od stredy sa mení
Od stredy sa mení cena vodného a stočného, zavádza sa tiež dvojzložková cena
Domáce
Ďalšie zdražovanie! V Bratislave
Ďalšie zdražovanie! V Bratislave sa menia ceny vodného a stočného: Pripravte sa na mimoriadny odpočet
Domáce
Prekvapí vás, ale pitná
Škandál v obľúbenom Chorvátsku: Vodovodný systém niekto znečistil fekáliami, niekoľko ľudí sa otrávilo!
Zahraničné
Desiatkam domácností odstavili pre
Desiatkam domácností odstavili pre dlh súkromníka pitnú vodu
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tréner volejbalistov VK MIRAD UNIPO Prešov Erik Digaňa: V prvých dvoch setoch sme dobre tlačili na servise
Tréner volejbalistov VK MIRAD UNIPO Prešov Erik Digaňa: V prvých dvoch setoch sme dobre tlačili na servise
Zoznam TV
Hlavný tréner volejbalistov TJ Spartak Myjava Matúš Kalný: Pomohol nám druhý nahrávač
Hlavný tréner volejbalistov TJ Spartak Myjava Matúš Kalný: Pomohol nám druhý nahrávač
Zoznam TV
Basketbalisti Róbert Rožánek a Dalibor Hlivák po Zápase hviezd najlepších hráčov Tipos SBL
Basketbalisti Róbert Rožánek a Dalibor Hlivák po Zápase hviezd najlepších hráčov Tipos SBL
Zoznam TV

Domáce správy

Najväčší zlodej vody v
Najväčší zlodej vody v domácnosti? Nenápadná chyba v kúpeľni vám z vrecka môže vytiahnuť stovky eur!
Domáce
Náraz do zábran na
Tragédia na Kysuciach: V Oščadnici zomrel po páde 65-ročný muž
Domáce
Poslanci Národnej rady (NR)
V utorok poslanci odštartujú prvú schôdzu v tomto roku
Domáce
Tragédia v Oščadnici: 65-ročný muž neprežil pád, záchranári bojovali o jeho život
Tragédia v Oščadnici: 65-ročný muž neprežil pád, záchranári bojovali o jeho život
Regióny

Zahraničné

Z väznice v provincii
Z väznice v provincii Rakka prepustili 126 ľudí mladších ako 18 rokov
Zahraničné
Donald Trump
Ostré slová Trumpa: USA uvalia 100-percentné clá na Kanadu, ak uzavrie obchodnú dohodu s Čínou
Zahraničné
Donald Trump
Trumpova administratíva údajne plánuje deportovať desiatky Iráncov
Zahraničné
Tedros Adhanom Ghebreyesus
Generálny riaditeľ WHO: Dôvody, ktoré USA uviedli pri vystúpení z WHO, sú nepravdivé!
Zahraničné

Prominenti

DIVOKÉ spolunažívanie Belohorcovej a
DIVOKÉ spolunažívanie Belohorcovej a Hájka po nevere: Žijú v JEDNOM dome... Aj s milenkou!
Domáci prominenti
P!NK
Bolestivé tajomstvo hviezdnej Pink: Prišla o dieťa!
Zahraniční prominenti
Boráros mal Jákliovej (†31)
Boráros mal Jákliovej (†31) posielať výhražné správy: ZÁKAZ priblíženia!
Domáci prominenti
Premiéra filmu Nepela. Na
Hana Rapantová kvôli šatám TRPÍ bolesťami: Spravila hroznú chybu! Pred týmto varuje
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Koniec nekonečného brania liekov?
Koniec nekonečného brania liekov? Vedci objavili v mozgu vypínač vysokého tlaku: Stačí ho deaktivovať a hodnoty klesnú!
Zaujímavosti
Vieme o nej menej
Vieme o nej menej než o Marse: Vedci konečne odhalili, čo sa skrýva pod kilometrami ľadu v Antarktíde!
Zaujímavosti
Prísne pravidlá a vysoké
Prísne pravidlá a vysoké zárobky: Koľko sa NAOZAJ zarába v amsterdamskej červenej štvrti? Miestna žena prelomila mlčanie
Zaujímavosti
Plastický chirurg Šimko: Muži
Plastický chirurg Šimko: Muži sa za seba konečne nehanbia! A viete, ktoré nedostatky najviac trápia ženy?
vysetrenie.sk

Dobré správy

Novinka, ktorú Slováci v
Známa značka predstavuje novinku, aká tu ešte nebola: Všimli ste si ju v obchodoch aj vy?
Domáce
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk

Ekonomika

Kde na svete stojí Big Mac najviac a kde ho kúpite lacnejšie? Tieto rozdiely vás prekvapia!
Kde na svete stojí Big Mac najviac a kde ho kúpite lacnejšie? Tieto rozdiely vás prekvapia!
Miliardár MrBeast tvrdí, že je na mizine: Jeho najnovšie kroky vyvolávajú otázniky!
Miliardár MrBeast tvrdí, že je na mizine: Jeho najnovšie kroky vyvolávajú otázniky!
Toto sú najhodnotnejšie značky sveta v roku 2026: Uhádnete ich podľa loga? (kvíz)
Toto sú najhodnotnejšie značky sveta v roku 2026: Uhádnete ich podľa loga? (kvíz)
Chcete si kúpiť kúsok zbrojovky v Novákoch? Môžete. Strnad vstúpil na burzu a stal sa najbohatším Čechom!
Chcete si kúpiť kúsok zbrojovky v Novákoch? Môžete. Strnad vstúpil na burzu a stal sa najbohatším Čechom!

Šport

Neskutočná Shiffrinová! O výhru sa môže pripraviť iba sama, súperky už ani neveria v zázrak
Neskutočná Shiffrinová! O výhru sa môže pripraviť iba sama, súperky už ani neveria v zázrak
Lyžovanie
VIDEO Dvorský znovu zažiaril! Slafkovský pocítil krutý obrat a veľké obavy pre slovenský hokej
VIDEO Dvorský znovu zažiaril! Slafkovský pocítil krutý obrat a veľké obavy pre slovenský hokej
NHL
VIDEO Filip Mešár spravil Slovensku parádnu reklamu: Jasná voľba pre hviezdu duelu
VIDEO Filip Mešár spravil Slovensku parádnu reklamu: Jasná voľba pre hviezdu duelu
Zámorské súťaže
VIDEO Chýbali centimetre: Novak Djokovič bol blízko diskvalifikácie na Australian Open
VIDEO Chýbali centimetre: Novak Djokovič bol blízko diskvalifikácie na Australian Open
Australian Open

Auto-moto

TEST: Hyundai Tucson PHEV - veľmi príjemné SUV s doplnkovou baterkou
TEST: Hyundai Tucson PHEV - veľmi príjemné SUV s doplnkovou baterkou
Klasické testy
TEST: Renault Kangoo - Pre rodinu, biznis, bicykle, hocičo
TEST: Renault Kangoo - Pre rodinu, biznis, bicykle, hocičo
Klasické testy
Nové Volvo EX60 - najpokročilejšie Volvo doteraz. Dojazd 810 km a mega odlievanie
Nové Volvo EX60 - najpokročilejšie Volvo doteraz. Dojazd 810 km a mega odlievanie
Predstavujeme
Škoda Epiq a Peaq - mená noviniek 2026 vystihujú podstatu roku 2025
Škoda Epiq a Peaq - mená noviniek 2026 vystihujú podstatu roku 2025
Novinky

Kariéra a motivácia

Posilnite svoju značku tam, kde sa tvorí kariéra: Prečo inzerovať na Karierainfo.sk?
Posilnite svoju značku tam, kde sa tvorí kariéra: Prečo inzerovať na Karierainfo.sk?
KarieraInfo.sk
Tieto veci ľudia v starobe ľutujú najviac. Nerobte rovnaké chyby
Tieto veci ľudia v starobe ľutujú najviac. Nerobte rovnaké chyby
Motivácia a inšpirácia
Novoročné predsavzatia vás stresujú už v januári? Prečo nefungujú a vytvárajú zbytočný tlak
Novoročné predsavzatia vás stresujú už v januári? Prečo nefungujú a vytvárajú zbytočný tlak
Motivácia a inšpirácia
Globálne HDP bude stabilne rásť aj v tomto roku
Globálne HDP bude stabilne rásť aj v tomto roku
Aktuality

Varenie a recepty

18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
Keď ju ochutnáte, na kupovanú zabudnete: Domáca parená knedľa podľa Janky, ktorá je ako obláčik.
Keď ju ochutnáte, na kupovanú zabudnete: Domáca parená knedľa podľa Janky, ktorá je ako obláčik.
Jablká v župane: Táto pochúťka zmizne z taniera rýchlosťou blesku
Jablká v župane: Táto pochúťka zmizne z taniera rýchlosťou blesku
Výber receptov
Bezlepková gaštanová roláda s lahodným krémom
Bezlepková gaštanová roláda s lahodným krémom
Koláče a torty

Technológie

Harvardský fyzik tvrdí, že našiel miesto, kde býva Boh: Nachádza sa na samotnom okraji pozorovateľného vesmíru, hovorí
Harvardský fyzik tvrdí, že našiel miesto, kde býva Boh: Nachádza sa na samotnom okraji pozorovateľného vesmíru, hovorí
Vesmír
„Ani kontrola adresy nepomôže.“ Prihlásenie vyzerá legitímne, no účet môžeš stratiť za sekundy. Toto je BitB phishing
„Ani kontrola adresy nepomôže.“ Prihlásenie vyzerá legitímne, no účet môžeš stratiť za sekundy. Toto je BitB phishing
Bezpečnosť
mRNA vakcína proti rakovine si udržala účinok aj po piatich rokoch, hovoria Moderna a Merck
mRNA vakcína proti rakovine si udržala účinok aj po piatich rokoch, hovoria Moderna a Merck
Veda a výskum
Prielom v liečbe obezity klope na dvere. Druhá najznámejšia injekcia na chudnutie má už aj tabletovú formu
Prielom v liečbe obezity klope na dvere. Druhá najznámejšia injekcia na chudnutie má už aj tabletovú formu
Veda a výskum

Bývanie

Pomôžu pri autonehode, opravia zips, udržia kvetináč. 23 (aj nečakaných) situácií, kde vás zachránia sťahovacie pásky
Pomôžu pri autonehode, opravia zips, udržia kvetináč. 23 (aj nečakaných) situácií, kde vás zachránia sťahovacie pásky
8 fotografií, ktoré vás inšpirujú mať doma viac zelene! Tieto nápady fungujú, aj keď máte málo miesta
8 fotografií, ktoré vás inšpirujú mať doma viac zelene! Tieto nápady fungujú, aj keď máte málo miesta
Objavili sme pravidlo 3-5-7 a už chápeme, prečo dekor doma často vyzerá zle. Čo robia dizajnéri inak a funguje to?
Objavili sme pravidlo 3-5-7 a už chápeme, prečo dekor doma často vyzerá zle. Čo robia dizajnéri inak a funguje to?
Ešte tu cítiť zvyšky brutalizmu, ale poradili si aj s nimi. Napriek minulosti nájdete v byte prekvapivo krásny rodinný domov
Ešte tu cítiť zvyšky brutalizmu, ale poradili si aj s nimi. Napriek minulosti nájdete v byte prekvapivo krásny rodinný domov

Pre kutilov

Zimný rez viniča zrozumiteľným spôsobom – praktický postup krok za krokom
Zimný rez viniča zrozumiteľným spôsobom – praktický postup krok za krokom
Záhrada
15 chýb pri pečení, ktoré ničia vaše koláče. Robíte ich aj vy?
15 chýb pri pečení, ktoré ničia vaše koláče. Robíte ich aj vy?
Recepty
Prečo je zimný rez viniča dôležitý? S týmito základmi rez lepšie pochopia aj začiatočníci
Prečo je zimný rez viniča dôležitý? S týmito základmi rez lepšie pochopia aj začiatočníci
Záhrada
Čistenie kobercov snehom? Svet objavuje „škandinávsky trik“, ktorý naše staré mamy používali odjakživa
Čistenie kobercov snehom? Svet objavuje „škandinávsky trik“, ktorý naše staré mamy používali odjakživa
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

TOP pilates štúdiá v Bratislave: Tieto cviky vám vyformujú najkrajšiu postavu
Chudnutie a diéty
TOP pilates štúdiá v Bratislave: Tieto cviky vám vyformujú najkrajšiu postavu
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Najväčší zlodej vody v
Domáce
Najväčší zlodej vody v domácnosti? Nenápadná chyba v kúpeľni vám z vrecka môže vytiahnuť stovky eur!
Náraz do zábran na
Domáce
Tragédia na Kysuciach: V Oščadnici zomrel po páde 65-ročný muž
Ponuka z USA je
Domáce
Ponuka z USA je na stole: Slovensko zvažuje účasť v Trumpovej Rade mieru
Sociálna poisťovňa uvádza veci
Domáce
Sociálna poisťovňa uvádza veci na pravú mieru: Tento doklad pri poukázaní dane rodičom nepotrebujete

Ďalšie zo Zoznamu