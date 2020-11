Na stole bol ďalší konflikt: Poradcovia odrádzali Trumpa od prípadného útoku na Irán

Donald Trump

Zdroj: SITA/AP/Evan Vucci

NEW YORK - Dosluhujúci prezident USA Donald Trump sa minulý týždeň radil so svojimi poradcami o prípadnom útoku na Irán, ktorý by bol zameraný voči jadrovému programu Teheránu. Informovali o tom v pondelok noviny The New York Times (NYT) s odvolaním sa na štyroch bývalých a súčasných amerických predstaviteľov.