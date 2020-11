Čaká nás tretia vlna KORONAVÍRUSU? Odborník v tom má jasno: Bude horšie, prorokuje

BRATISLAVA - Čaká nás tretia vlna? Český evolučný biológ a parazitológ Jaroslav Flegr tvrdí, že by sme sa mali pripraviť. Otázkou podľa neho nie je, či príde, ale kedy príde. A má byť horšia ako druhá.

Slovensko momentálne zažíva druhú vlnu koronavírus, Česko láme rekordy v počte infikovaných. Podľa českého odborníka ale môžme očakávať aj tretiu vlnu, ktorá má byť oveľa horšia, ako tá druhá. Povedal to pre český web tn.nova.cz.

Tretia vlna je podľa niektorých odborníkov na spadnutie aj v Spojených Štátoch Amerických a do Japoska už dorazila. "Pri pohľade na situáciu v Hokkaidu, Tokiu a inde môžeme povedať, že epidémia v Japonsku vstúpila do tretej vlny," povedal pre japonskú tlačovú agentúru Jiji Press profesor z Tokijskej lekárskej univerzity Atsuo Hamada. Vírusu naviac pomáha to, že na severe Japonska, kde Hokkaido leží, sa začína ochladzovať. Ľudia tak menej vetrajú, pretože chcú udržať v domoch teplo a uzavretý priestor je najlepší na šírenie choroby.

Dorazí aj do Česka

Podľa Jaroslava Flegra tretia vlna dorazí aj do Českej republiky a bude horšia, ako tá druhá. Podľa neho musí vedenie štátu prijať také opatrenia, aby sa zabránilo ďalším vlnám. "Ak sa vláda nebude správať rozumne, tak to bude trvať donekonečna. Príde tretia vlna, štvrtá, piata," prorokuje Flegr.

Dôvod, prečo má byť tretia vlna horšia je, že začína chrípková sezóna. Odborník hovorí, že práve to môže spôsobiť, že sa spojí chrípková epidémia s pandémiou koronavírusu a situácia bude teda podstatne horšia.