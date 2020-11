Šárka prišla do kontaktu s koronavírusom! Keď ju súžili horúčky, žiadala pomoc: Také problémy nečakala

Šárka žijúca v Prahe má trvalé bydlisko na Vysočine. Keď zistila, že sa stretla s pozitívne testovanou osobou na covid-19, ostala v metropole. Po niekoľkých dňoch v domácej karanténe sa u nej prejavili príznaky typické pre nový koronavírus. „Mám horúčky, bolesti svalov, problémy s dýchaním. Je mi naozaj horozne,“ opísala svoj stav pre CNN Prima NEWS. Žena s portálom komunikovala písomne, lebo po každej vyrieknutej vete sa zadýchavala.

Obrátila sa na svojho praktického doktora, ktorého má na Vysočine. Chcela od neho vystaviť žiadanku na odber v Prahe. Následne podľa oficiálnych inštrukcií kontaktovala linku 155. „Operátorka ma okríkla, že si nemôžem sama objednať odberovú sanitku, pretože je len pre starých a nemohúcich ľudí, a buď musím ísť na odberové miesto, alebo musí môj praktický lekár žiadať online o odberovú sanitku,“ vysvetlila Šárka s tým, že potom kontaktovala svojho lekára na Vysočine. Praktický doktor zavolal na hygienickú stanicu v mieste Šárkinho bydliska. Tá však odmietla poslať sanitku. Lekár sa potom pokúsil dovolať na pražskú hygienu, no márne, stále bolo obsadené. Žene bolo oznámené, že na odberové miesto sa má dostaviť sama.

„Ale ako to mám asi urobiť, keď nie som schopná chodiť? Nechcem navyše ohroziť nikoho z kamarátov, aby ma odviezol na drive-in testy,“ tvrdí Češka. Ak sa jej stav ešte zhorší, privolá si záchranku, aby ju previezli do nemocnice. Naopak, v prípade, že jej bude lepšie, využije taxislužbu, ktorá ponúka bezpečný odvoz na testy vďaka namontovanému plexisklu, ktoré oddeľuje vodiča od pasažiera. „Vôbec nechápem ten systém, prečo je to taký problém. Keby som trocha mohla, na testy zájdem sama. Ale v tomto stave to nezvládnem,“ dodala Šárka.

Na odberovú sanitku mala nárok

Hovorkyňa pražskej záchrannej služby Jana Poštová podotýka, že Šárka mala nárok na odberovú sanitku. „Funguje to tak, že odberové vozidla sú primárne určené pre osoby, ktoré sú nepohyblivé, mentálne postihnutých ľudí, veľmi malé deti alebo starých ľudí, ktorí nemajú možnosť dopraviť sa na odberové miesto. Ale, samozrejme, pokiaľ praktický lekár vyhodnotí, že človek by mal problém dostaviť sa na test, tak sanitka za ním prísť môže,“ zdôvodnila CNN Prima NEWS Poštová. „Avšak ju neposielame my ako záchranka, ale hygienická stanica. Vyrážame na pokyn hygieny. Cez praktického lekára by to malo ísť vykomunikovať,“ doplnila Poštová k ženinmu prípadu.

Krátko nato sa Šárka ozvala, že nakoniec ju na testy odviezla zmienená taxislužba. Výsledok testu ešte nepozná.