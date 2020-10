Najvyššia súdna rada v Belgicku nezistila utajovanie prvkov v prípade Chovanec

Chovanec zomrel koncom februára 2018 po neprimeranom zásahu belgickej polície na letisku v Charleroi. Najvyššia súdna rada mala za úlohu podrobne preskúmať súdny spis týkajúci sa vyšetrovania smrti J. Chovanca po tom, ako koncom augusta vdova po zosnulom Chovancovi po dohode so svojou advokátkou poskytla médiám videozábery naznačujúce neetické a neprimerané správanie letiskovej polície voči jej manželovi zaistenému v cele predbežného zadržania na letisku v Charleroi. Krátko po policajnom zásahu jej manžel upadol do kómy a o tri dni na to zomrel.

Svoje vyšetrovanie, ktoré sa začalo v septembri, ukončila CSJ v stredu 28. októbra, píše agentúra Belga. V oficiálnom vyhlásení CSJ uviedla, že vo všetkých vykonaných úkonoch, ako aj v aktívnej účasti strán na vyšetrovaní prípadu, bolo vidieť "neustálu snahu o transparentnosť súdnych orgánov". Súdna rada zároveň vydala desať odporúčaní na zlepšenie pracovných postupov polície, ktoré by v budúcnosti mali predísť prípadom ublíženia na zdraví alebo úmrtia osôb v dôsledku policajného zásahu. Medzi ne patrí vydanie obežníka týkajúce sa hlavných úkonov, ktoré v takýchto prípadoch majú prijať štátni zástupcovia.

Ďalšími odporúčaniami sú starostlivé skontrolovanie poskytnutej lekárskej pomoci predbežne zadržaných osôb, čo najrýchlejšie preverenie situácie na mieste činu či pozornosť venovaná uchovaniu všetkých relevantných dôkazov. V prípade Jozefa Chovanca zlyhalo viacero faktorov vrátane neskorého a nedostatočného zdravotného ošetrenia. Televízna stanica RTBF v piatok uviedla, že rodina Jozefa Chovanca je spokojná so správou Najvyššej súdnej rady, ktorá mala aj viacero kritických poznámok k celkovému priebehu vyšetrovania a k fungovaniu súdneho systému v Belgicku.

"Rodina dúfa, že tieto rôzne odporúčania sa skutočne uplatnia v praxi, aby táto správa nezapadla prachom," uviedla pre RTBF advokátka Ann Van de Steenová, zastupujúca príbuzných zosnulého Slováka. Podľa jej slov si rodina Chovancovcov uvedomuje, že úlohou CSJ je analyzovať všeobecné fungovanie súdneho systému v krajine, a vzhľadom na to, že súdne vyšetrovanie tohto prípadu stále prebieha, súdna rada nie je v pozícii, aby mohla komentovať vecnú stránku veci. Advokátka zdôraznila, že Najvyššia súdna rada nie je v tomto prípade ani sudcom, ani disciplinárnym orgánom.