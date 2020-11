Šialený pokus: Vedec sa úmyselne nakazil koronavírusom! Prečítajte si, ako to dopadlo

Vedec chytil infekciu prvýkrát na februárovom lyžiarskom zájazde do Francúzska. Po zotavení doma na Sibíri bez toho, aby musel ísť do nemocnice, začal so svojím tímom v Inštitúte klinickej a experimentálnej medicíny v Novosibirsku štúdiu protilátok proti koronavírusu.

Protilátky rýchlo ubúdali

Vedci sa zamerali na „spôsob, akým sa protilátky chovali, aké silné boli a ako dlho zostali v tele,“ vysvetľuje Chepurnov. Zistili, že protilátky rýchlo ubúdali.

„Na konci tretieho mesiaca po dni, keď mi prišlo nevoľno, už protilátky neboli zistiteľné,“ uvádza virológ. Rozhodol sa preskúmať pravdepodobnosť opätovnej infekcie a urobil zo seba ľudské morča: Chepurnov hľadal kontakt s nechránenými pacientmi, ktorí mali Covid-19.

Dr. Alexander Chepurnov dostal zápal pľúc

„Obranyschopnosť môjho tela sa znížila presne šesť mesiacov po prvej infekcii,“ hovorí. Prvým znakom bola bolesť v krku, potom Chepurnov ochorel. A druhá korónová infekcia bola vážnejšia ako prvá: výskumník musel ísť do nemocnice.

„Mal som päť dní horúčku nad 39° C,“ vysvetľuje. „Stratil som čuch, zmenilo sa vnímanie chuti.“ 69-ročný vedec dostal zápal pľúc. Potom však vírus celkom rýchlo zmizol, pripomína. Po dvoch týždňoch ho už nebolo možné zistiť.

Vedec sa domnieva: Vakcíny budú robiť ľudí imúnnymi iba dočasne

Chepurnovov záver z jeho vlastného experimentu: Je zbytočné dúfať v imunitu proti koronavírusu. Vakcíny môžu poskytnúť imunitu - ale pravdepodobne iba dočasne.