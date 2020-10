Irán stavia nové jadrové zariadenia, potvrdzujú družicové snímky

TEHERÁN - Irán začal s novou výstavbou vo svojom podzemnom jadrovom komplexe Natanz. Potvrdzujú to družicové snímky americkej spoločnosti Planet Labs, informovala v stredu agentúra AP.

Nová budova, ktorej konštrukciu avizoval v septembri tohto roku šéf iránskej organizácie pre atómovú energiu (AEOI) Alí Akbar Sálehí, je podľa Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) moderný závod pre centrifúgy na obohacovanie uránu. Jadrovým komplexom Natanz v júli otriasol ničivý výbuch, ktorý poškodil existujúce centrifúgy. Irán trvá na tom, že išlo o sabotáž.

Teherán informoval inšpektorov MAAE o spomínanej výstavbe, uviedol v utorok šéf tejto organizácie OSN Rafael Grossi. Napriek jednostrannému odstúpeniu Spojených štátov od jadrovej dohody, Teherán naďalej umožňuje agentúre MAAE prístup do svojich jadrových zariadení. "Znamená to, že začali, stavba ešte nie je dokončená. Je to dlhý proces," povedal Grossi, ktorého cituje AP.

O tom, aký postoj zaujme Washington k iránskemu jadrovému programu, rozhodnú nadchádzajúce prezidentské voľby, komentuje AP. Šéf Bieleho domu Donald Trump vyvíja na Irán maximálny tlak prostredníctvom ekonomických a diplomatických sankcií, čo viedlo k tomu, že Irán prestal plniť niektoré záväzky vyplývajúce preň zo spomínanej dohody. Trumpov protikandidát, prezidentský kandidát Demokratickej strany Joe Biden, uviedol, že by dohodu s Iránom opätovne podpísal.