KORONAVÍRUS V Česku sa situácia nezlepšuje: Počet prípadov už prekročil 11-tisíc!

Do štatistík od piatkového podvečera pribudlo ďalších 11 úmrtí, celkovo na ochorenie COVID-19 v krajine zomrelo 1283 ľudí. V českých nemocniciach je hospitalizovaných 3120 ľudí s koronavírusom, z toho 551 vo vážnom stave. Aktívnych prípadov je 92.736. Hoci väčšina ľudí má mierny priebeh choroby, počet hospitalizovaných rastie. Podľa posledných údajov na webe ministerstva zdravotníctva je v nemocniciach 3120 pacientov s koronavírusom, vo vážnom stave je 551 z nich.

Zdroj: onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

Od marca sa v Českej republike koronavírusom preukázateľne infikovalo 160.112 ľudí. V októbri sa celkový počet už viac ako zdvojnásobil, pribudlo vyše 89.000 prípadov. Tento týždeň denné prírastky prvýkrát prekročili hranicu 9000. V stredu laboratória odhalili 9544 prípadov, vo štvrtok to bolo 9718.

Zdroj: onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

ČR má od začiatku mesiaca vyššie denné prírastky ako oveľa väčšie Nemecko. Takmer dvojnásobný je v porovnaní s koncom septembra počet úmrtí, počet hospitalizovaných s koronavírusom už je trojnásobný a k trojnásobku sa blíži aj počet pacientov vo vážnom stave. Podľa ministra zdravotníctva Romana Prymulu bude počet nakazených pribúdať ešte desať dní až dva týždne. Odborníci uvádzajú, že do nemocníc sa dostanú 3-4 percentá nakazených, z toho 20 percent bude vo vážnom stave.

Zdroj: onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

Kvôli nepriaznivému vývoju epidémie platia v celom Česku od stredy sprísnené protiepidemické opatrenia. Všetky školy od základných po vysoké prechádzajú na dištančnú výučbu, výnimku majú triedy pre deti so špeciálnymi potrebami. Uzavreté sú reštaurácie, bary a kluby. Zhromažďovať sa ľudia môžu maximálne po šiestich. Väčšina opatrení platí do 3. novembra, teda do konca núdzového stavu. Školy majú byť zatiaľ zatvorené do 1. novembra.

Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek

Zeman v prejave poďakoval zdravotníkom a skritizoval antirúškarov

Český prezident Miloš Zeman sa v piatok v zmierlivom duchu prihovoril z televíznych obrazoviek k národu. Bol to od jari jeho druhý mimoriadny prejav v priebehu koronavírusovej epidémie. Informoval o tom webový spravodajský portál Novinky.

"Sme v situácii, keď naši zdravotníci bojujú o ľudské životy, a ja by som im chcel vyjadriť úctu, obdiv a poďakovanie," povedal. "Máme k dispozícii len jednu jedinú zbraň, pretože vakcína ešte neexistuje. Touto zbraňou je malý kúsok látky, ktorý si dávame na tvár a ktorý nás chráni pred nákazou a naopak my chránime druhých," vyhlásil prezident.

Zdroj: TASR/AP/Darko Vojinovic

"Nenechajte si túto zbraň vyraziť z ruky. Nenechajte sa zviesť ľuďmi, ktorí síce o epidémii vôbec nič nevedia, ale pre mediálnu pozornosť sú ochotní hovoriť veci, ktoré poškodzujú našu spoločnosť," vyzval. Zeman v tejto súvislosti spomenul takzvaných "antirúškarov".

Podľa prezidenta je potrebné veriť odborníkom, pričom menovite spomenul ministra zdravotníctva Romana Prymulu, ktorého označil za víťaza nad prvou vlnou koronavírusovej pandémie. "Plne podporujem opatrenia vlády, aj keď si myslím, že niekedy mohli byť lepšie komunikované," uviedol prezident. Podľa neho je však teraz potrebné nehovoriť len o vládnych opatreniach, ale aj o tom, čo môže urobiť každý jednotlivý človek.

Zdroj: YouTube/ FTV Prima

"Ak sa zbavíme predstavy, že si tento kúsok látky zložíme kvôli svojej pohodlnosti a ohrozíme tak svojich blízkych i seba samého, ak vydržíme, potom zvíťazíme, a potom každý z nás prispeje k záchrane vysokého počtu ľudských životov," apeloval.

Prezident je presvedčený, že sa skončil čas upozornení. Požiadal preto ministra vnútra Jana Hamáčka, aby polícia pokutovala nenosenie rúšok tam, kde sú povinné. Ako príklad podobného postupu zmienil nemecké Bavorsko alebo Francúzsko. "Problémy, ktoré máme, majú takmer všetky krajiny na zemeguli. Nie sme v tom sami, čo samozrejme nie je útecha," poznamenal prezident.

Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek

"Keď usadne prach na bojisku, keď táto epidémia odíde, ako doteraz odišli všetky epidémie, budeme počítať zisky a straty. Robme všetko pre to, aby sme z tejto skúšky vyšli so cťou, nie zbabelosťou, nie pohodlnosťou, ale zodpovednosťou voči sebe i voči druhým," zakončil Zeman.

Kvôli pokračujúcej pandémii krajiny sprísňujú opatrenia

Nové opatrenia kvôli pokračujúcej pandémii covidu-19 dnes začnú platiť v mnohých krajinách. Zdravotný núdzový stav nadobudne platnosť vo Francúzsku, a v Paríži a niekoľkých veľkých mestách začína platiť zákaz nočného vychádzania. Francúzsko pošle do ulíc 12.000 príslušníkov polície navyše, aby na dodržiavanie zákazu vychádzania dohliadali.

Zdroj: SITA/AP Photo/Michael Probst

K sprísneniu protikoronavírusových opatrení pristupujú tiež niektoré nemecké oblasti. Reštaurácie v Hamburgu budú musieť oddnes zatvoriť o 23:00 a otvoriť budú smieť najskôr o 5:00. Počas tejto doby bude tiež zakázané predávať alkohol. Po novom sa budú musieť gastronomické prevádzky zatvárať o 23:00 taktiež v okresoch považovaných za ohniská nákazy v najľudnatejšej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko.

Zdroj: SITA/AP Photo/Martin Meissner

V Nemecku tiež začne platiť aktualizovaný zoznam rizikových oblastí, na ktorom sa najnovšie ocitlo aj celé Slovensko. Západ Nemecka by mohol začať prijímať vážne chorých zo značne postihnutého Holandska.

Británia zavádza obmedzenia lokálne podľa vývoja nákazy v jednotlivých miestach. Odo dneška sprísňuje nariadenia Londýn, ktorý sa zaradí do prostredného z troch stupňov systému varovania. Vo vnútorných priestoroch sa nebudú môcť schádzať členovia viacerých domácností a schôdzky budú zakázané aj v krčmách a reštauráciách.

Zdroj: SITA/Brian Lawless/PA via AP

Na celom svete bolo k piatkovému večeru evidovaných viac ako 1,1 milióna zomrelých s covidom-19. Takmer každé piate úmrtie evidujú Spojené štáty, ktoré sú v tomto ohľade s takmer 218.000 úmrtiami najhoršie zasiahnutou krajinou na svete. Nasledujú Brazília, India, Mexiko a Británia.