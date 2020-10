KORONAVÍRUS Ďalší náš sused hlási rekord: Ukrajina zaznamenala takmer 6000 nových prípadov

O 2269 na 121.919 stúpol počet uzdravených pacientov. Od vypuknutia pandémie zaznamenala Ukrajina celkovo 287.231 prípadov nákazy a 5408 súvisiacich úmrtí. Najvyšší počet novopotvrdených infekcií zaevidovali v Charkovskej (544) a Odeskej (502) oblasti i v hlavnom meste Kyjev (455). V pondelok začala na Ukrajine platiť aj nová zonácia karanténnych obmedzení, ktorá sa bude uplatňovať najmenej do konca októbra.

Ministerstvo zdravotníctva vo štvrtok súčasne vydalo súbor odporúčaní pre komunálne voľby, ktoré sa na Ukrajine budú konať 25. októbra. Voličom sa odporúča vstupovať do volebnej miestnosti s prekrytým nosom a ústami, dezinfikovať si ruky, dodržiavať odstup najmenej 1,5 metra od iných osôb. Ministerstvo tiež na občanov apelovalo, aby do volebných miestností neprichádzali s deťmi, ak je to možné, a pri vypĺňaní volebného lístka použili vlastné pero.