Potravinová banka pociťuje zvýšený dopyt po potravinách: Môže za to hlavne KORONAVÍRUS

"V súčasnosti viac ako dve miliardy ľudí nemajú pravidelný prístup k bezpečnému, výživnému a dostatočnému jedlu. Približne 135 miliónov ľudí v 55 krajinách pociťuje akútny hlad vyžadujúci okamžité zabezpečenie jedla. Oproti tomu sa na svete vyhodí každý rok toľko potravín, že by sme mohli zasýtiť všetkých hladujúcich a ešte stále by sme mali prebytok. Redistribúcia týchto potravín tým, ktorí to najviac potrebujú, je aj hlavnou úlohou potravinových bánk," povedal Urdzík.

Aj počas pandémie ochorenia COVID-19 vykazujú podľa jeho slov potravinové banky patriace do Európskej federácie potravinových bánk dôkazy o svojej odolnosti prostredníctvom svojho každodenného nasadenia a odhodlania. "Všetky európske potravinové banky čelia podobným výzvam, ako je rastúci dopyt po potravinách, úbytok dobrovoľníkov a pokles finančných zdrojov. Rovnako aj Potravinová banka Slovenska pociťuje zvýšený dopyt po potravinách, keďže pre pandémiu sa mnoho ľudí ocitlo v núdzi a často nedokážu zabezpečiť pre svoje rodiny ani základné potraviny," uviedol Urdzík.

V rokoch 2011 až 2019 Potravinová banka Slovenska vyzbierala a rozdala takmer 16.000 ton potravín. V tomto roku to bolo viac ako 2890 ton. Všetky potraviny sa cez charitatívne organizácie dostali k ľuďom, ktorí ich potrebovali.

Potravinová banka Slovenska zhromažďuje zadarmo potraviny od rôznych darcov, skladuje a prideľuje ich humanitárnym alebo charitatívnym organizáciám, ktoré poskytujú potravinovú pomoc ľuďom v núdzi. Potravinová banka Slovenska je členom Európskej federácie potravinových bánk (FEBA). Práca potravinovej banky funguje na báze dobrovoľníctva. Svojou prácou zároveň znižuje plytvanie potravinami na maloobchodnej a spotrebiteľskej úrovni.