Matka roka predala svojho syna mužovi, ktorého odsúdili za jeho výchovu: Na súde vyšla najavo otrasná informácia

Prípad, o ktorom informuje server Novinky.cz, sa začal v roku 2014. Žena (34) s drogovou závislosťou a tiež zlodejka sa nezvládala starať o svojho šesťročného syna. Podľa verdiktu súdu ho preto predala mužovi, pre ktorého bola klasická adopcia nedostupná. „Muž bol zapísaný do rodného listu ako otec maloletého a od tej doby ho má v starostlivosti,“ konštatoval vtedy na pojednávaní prípadu súd.

Šlo o sumu 100.000 korún, čo je v prepočte zhruba 3 661 eur. Za transakciu však bola potrestaná iba matka – za trestný čin zverenia dieťaťa do moci iného a ďalšie krádeže a drogové delikty dostala 42-mesačný trest odňatia slobody. Múry väznice opustila v máji tohto roku. So svojím synom sa nestretáva, no prejavila želanie, aby sa o neho naďalej starala jeho stará mama.

Cudzí muž vyviazol bez trestu. „Akémukoľvek bezprizornému dieťaťu je dobré dať šancu a zázemie, aby vedelo, že niekam patrí. Dať mu dôveru. Pozitívny vzor môže prijať len vtedy, keď bude šťastné, bude ho mať niekto rád a bude si mať čoho vážiť. On je na mňa hrdý. Beriem ho so sebou do práce, na výstavy, do divadla a on potom o tom vie celé hodiny rozprávať,“ obhajoval vtedy muž svoj postup.

Denník Právo však disponuje dokumentmi, podľa ktorých sa o dieťa začala zaujímať sociálka. Ukázalo sa, že chlapec nenastúpil do školy a že starostlivosť o neho nebola taká vznešená. Muža kvôli tomu začalo riešiť štátne zastupiteľstvo. „Je podozrivý, že sa nedostatočne staral o zdravotný stav dieťaťa, nedostavoval sa s ním k lekárskym prehliadkam. Obvinený v neskorých nočných hodinách navštevuje rôzne kaviarne a gay kluby v Brne, zanedbáva hygienu maloletého,“ stálo v návrhu na potrestanie. Súd nakoniec muža odsúdil za ohrozovanie výchovy dieťaťa.

Muž sa pokúsil kúpiť aj ďalšie deti

Na súd sa obrátila aj chlapcova babka. Žiadala o zverenie vnuka do svojej starostlivosti. Až vtedy vyšlo najavo, že muž nie je v oblasti obchodu s deťmi nijakým nováčikom. „Nie je nám neznámou osobou. Pod svojím skorším menom sa pokúšal získať rodičovské práva zapísaním do rodných listov dvoch detí, ktorých matky boli nezrelé a sociálne slabé,“ upozornila sociálka. „V minulosti už takto postupoval, bol za odplatu zapísaný do rodného listu. Matka maloletej uviedla, že počula, že sa takto pokúša zabezpečiť si aj ďalšie deti,“ povedal prokurátor, ktorý asistoval na opatrovníckom súde.

Chlapec medzitým skončil v ústave, keďže ho súd mužovi odobral. „Po vyhlásení rozsudku ku mne priamo pred rokovacou sieňou pristúpil a s posmechom uviedol: Dávajte pozor a pozerajte sa, kúpim si iné dieťa a vy s tým nič nenarobíte,“ uviedol prokurátor. Dieťa skončilo v starostlivosti svojej starej mamy. Muž sa ho však pokúsil kontaktovať.

Svedkovia opísali, že muž na chlapca čakal pred školou a lákal ho do auta. Chlapcovi sa ale podarilo ujsť späť do školy, odkiaľ bola informovaná jeho babka a aj polícia. „Som šťastná, že sa ho podarilo dostať z moci toho človeka. Raz ho dokonca zazrel, ako sa potĺka okolo nášho domu. Hneď bežal pre telefón a sám volal políciu. Je mi jasné, že nás čaká ešte dlhá cesta, než sa zahoja všetky rany z jeho skoršieho života, a niektoré veci ho budú možno trápiť stále. Ale už je konečne u svojej rodiny, nadviazal vzťah aj so svojím biologickým otcom, teda mojím synom, a robí veľké pokroky,“ zverila sa babička.