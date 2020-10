KORONAVÍRUS Situácia v Česku je alarmujúca: Armáda začne stavať v Prahe poľnú nemocnicu

Lôžka poskytne Správa štátnych hmotných rezerv ČR (SSHR ČR). Personál a vybavenie zabezpečí armáda, pričom lekárov môžu poskytnúť aj riaditelia nemocníc. Ako Hamáček v stredu uviedol, že zvýšenie počtu lôžok a zdravotníckeho personálu je najvyššia priorita vlády. Podľa súčasných odhadov totiž hrozí, že koncom októbra krajina "narazí na limity zdravotnej starostlivosti".

Český premiér Andrej Babiš vo štvrtok pred odchdom na summit EÚ do Bruselu povedal, že vláda by chcela od víkendu začať zvyšovať počet lôžok mimo nemocníc. Nárast nových prípadov nákazy (za stredu ich pribudlo 9544) označil za "katastrofálny". Minister zdravotníctva ČR Roman Prymula zverejnil vo štvrtok na Twitteri trojsekundové video, v ktorom hovorí: "Zostaňte doma". "Dôležitá výzva. 3 sekundy. Tie má každý z vás. Prosím o tzv. retweet," uviedol Prymula v pripojenom komentári.

Od stredy v ČR všetky školy od základných po vysoké prešli na dištančnú výučbu, výnimku majú triedy pre deti s osobitnými potrebami. Uzavreté sú reštaurácie, bary a kluby. Povolené je zhromažďovanie maximálne šiestich osôb. Väčšina opatrení platí do 3. novembra, teda do konca núdzového stavu. Školy majú byť zatiaľ zatvorené do 1. novembra.