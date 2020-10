Európska únia neuzavrie s Britániou dohodu za každú cenu, tvrdí Leyenová

Zmienení najvyšší predstavitelia EÚ sa v stredajšom telefonáte s Johnsonom "opäť zasadzovali za to, aby došlo pri rokovacom stole k pokroku", napísal Michel na Twitteri. "EÚ sa snaží o dohodu, nie však za každú cenu," uviedla na Twitteri von der Leyenová s tým, že na dosiahnutie dohody je potrebné splniť určité podmienky ohľadom rybolovu, pravidiel o spravodlivej hospodárskej súťaže či riešení sporov. "Je pred nami ešte veľa práce," dodala v tejto súvislosti.

Britský premiér určil v septembri za posledný termín na dohodu summit EÚ, ktorý sa bude konať vo štvrtok a piatok (15. - 16. októbra). V predvečer summitu v telefonáte tlmočil von der Leyenovej svoje "sklamanie z toho, že v posledných dvoch týždňoch nedošlo k väčšiemu pokroku" v rokovaniach. Zároveň však podľa svojho hovorcu uviedol, že sa "teší na výsledky summitu" a až po nich rozhodne o tom, aké budú ďalšie kroky Spojeného kráľovstva. Vo štvrtok sa začne v Bruseli dvojdňové zasadnutie Európskej rady. Lídrov európskej 27 bude hostiť Michel, pričom hlavnou témou summitu majú byť práve budúce obchodné vzťahy s Britániou.

Britská strana obviňuje Brusel z snahy vynútiť si od Londýna ústupky vzhľadom na blížiaci sa termín lehoty, ktorú pre dosiahnutie dohody stanovil Johnson, ako aj potrebný čas na jej následnú ratifikáciu. Európski diplomati stále deklarujú zámer dohodu dosiahnuť, tvrdia však, že od Johnsona očakávajú znamenie, že to s kompromisom v sporných otázkach myslí vážne. Británia formálne vystúpila z EÚ v januári, keď sa však začalo prechodné obdobie, ktoré trvá do konca roka. Počas prechodného obdobia je Británia stále súčasťou jednotného trhu EÚ a colnej únie. Ak Brusel a Londýn do 31. decembra 2020 neuzavrú novú dohodu, ich obchod budú následne regulovať pravidlá Svetovej obchodnej organizácie (WTO).