KORONAVÍRUS Americký prezident Trump má jasno: Som imúnny voči COVIDu-19!

Informácie priniesla tlačová agentúra AFP. "Vyzerá to tak, že som imúnny - neviem, možno na dlhý a možno na krátky čas, možno to bude na celý život. Nikto to naozaj nevie, ale som imúnny," povedal Trump v interview pre televíznu stanicu Fox News deň po tom, čo jeho osobný lekár Sean Conley vyhlásil, že u prezidenta už nie je riziko, že by nový druh koronavírusu mohol preniesť na niekoho iného.

Conley vo svojom vyhlásení dodal, že Trump spĺňa podmienky amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) pre bezpečné opustenie izolácie. Podľa Conleyho testy v priebehu Trumpovho ochorenia preukázali, že koncentrácia vírusu v jeho tele je čoraz menšia.

Trump v sobotu absolvoval v Bielom dome prvé verejné vystúpenie, odkedy bol na vírus pozitívne testovaný. Z balkóna sa prihovoril niekoľkým stovkám svojich podporovateľov. Americký prezident na budúci týždeň plánuje tri volebné zhromaždenia. To pondelkové sa uskutoční v americkom štáte Florida. V utorok má Trump absolvovať zhromaždenie v Pennsylvánii a v stredu v štáte Iowa.