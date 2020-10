Muž brutálne ubodal svojich rodičov: Dôvod vás šokuje

V sobotu počas populárneho prázdninového víkendu v USA, muž z Tennessee dobodal svojich rodičov na smrť krátko po tom, čo jeho nevlastné sestry opustili rodinný dom. Súd odhalil šokujúce podrobnosti: Joel Guy mladší zabil svoju matku 31 bodnými ranami a podľa obžaloby bodol jeho otca 42-krát. Policajt počas procesu popísal, ako našiel miesto činu - na videu.

Študent plastickej chirurgie dobodal svojich rodičov

Syn študoval v Louisiane viac ako 9 rokov, aby sa stal kozmetickým chirurgom. V rozhovore so susedmi ho rodičia označili za veľmi inteligentného mladého muža. Rodičia, hrdí na svojho syna nevedeli, čo plánoval Joel Guy mladší, keď ich navštívil na víkend vďakyvzdania v roku 2016.

Mladý muž svoj vražedný plán precízne zapísal na papieriky, ktorý uskutočnil po odchode svojich nevlastných sestier. Joel Guy mladší zabil svojich rodičov - brutálne ich zavraždil. Potom sa pokúsil zakryť stopy. To všetko bola súčasť jeho plánu - pri realizácii ktorého ho prekvapila polícia. Súd sa zaoberal otázkou, prečo Guy Jr. zavraždil svojho otca a matku s takou hrôzostrašnou brutalitou.

Motívom bola chamtivosť. Jeho rodičia plánovali odísť do dôchodku a znížiť finančnú podporu pre jeho štúdium. Súd zistil, že Joel Guy mladší zabil svoju matku, aby získal 500 000 dolárov zo svojej životnej poistky. Aby tieto peniaze neskončili u otca, musel zomrieť aj on. Keby plán začínajúceho plastického chirurga fungoval a zakryl všetky stopy svojho brutálneho činu, bol by sa vrátil na univerzitu. Namiesto kozmetického chirurga je teraz väzňom. Dostal doživotný trest väzenia.