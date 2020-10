Desivé výsledky novej štúdie: Chrípka vs. KORONAVÍRUS! Úmrtnosť na COVID je niekoľkokrát vyššia

Nemecký virológ a šéf Virologického ústavu berlínskej nemocnice Charité Christian Drosten predstavil v podcaste Norddeutscher Rundfunk štúdiu amerických vedcov. Tá poskytlo informácie o tom, koľko ľudí zomrie na koronavírusovú infekciu.

Dôležitú úlohu hrá vek

Ukázalo sa, že dôležitú úlohu hrá najmä vek pacienta. „Záleží prakticky len na veku, na ničom inom,“ hovorí Drosten v podcaste. Drosten hovoril aj o vysokej úmrtnosti na infekciu, ktorú je možné pozorovať pri koronavíruse.

Zdroj: Getty Images

Aktuálna epizóda podcastu sa navyše zaoberá novými poznatkami o úmrtnosti na infekcie - t. j. otázkou, aký podiel osôb infikovaných koronavírusom na túto chorobu zomrie. Nová metaanalýza z USA, ktorá je teraz k dispozícii ako predbežná publikácia, poskytuje podľa Drostena cenné poznatky, pretože vylučuje veľa zdrojov chýb. Podľa toho možno v USA predpokladať úmrtnosť na infekciu 0,8 percenta.

Úmrtnosť pri koronavíruse je 16-krát vyššia

Ak použijete na porovnanie úmrtnosť ľudí infikovaných chrípkou, je zrejmé, že pravdepodobnosť úmrtia na Covid-19 je v USA 16-krát vyššia ako pri chrípke. V počiatočných štádiách koronavírusovej epidémie mnoho politikov - vrátane amerického prezidenta Donalda Trumpa - uviedlo, že koronavírus je asi rovnako nebezpečný ako vírus chrípky.

Vo vekovej skupine od 65 do 74 rokov je úmrtnosť na infekciu už 2,2 percenta. V porovnaní s úmrtnosťou na chrípkové prípady to znamená: „V tejto vekovej skupine je 30 úmrtí na Covid-19 na každé úmrtie na chrípku“, počíta Drosten. "Čísla pre ešte staršie vekové skupiny sú strašné: Úmrtnosť medzi 75 až 84-ročnými je 7,3 percenta - a medzi osobami nad 85 rokov zomiera takmer každý tretí. To je toľko ako v prípade pravých kiahní v stredoveku." . Tieto čísla sú dôležité pre správne vyhodnotenie súčasnej situácie, uviedol virológ.

S pribúdajúcim vekom sa úmrtnosť pacientov prudko zvyšuje. Autori štúdie porovnali riziko úmrtia na koronavírus u ľudí vo veku 55 až 64 rokov s rizikom usmrtenia pri dopravnej nehode. Autori dospeli k záveru, že táto veková skupina má 200-krát vyššie riziko úmrtia na koronavírus. Pre ľudí vo veku od 35 do 44 rokov je korónová infekcia asi rovnako nebezpečná ako chrípka.