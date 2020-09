KORONAVÍRUS Nový český minister predstavil ďalšie opatrenia: Zmeny chce na podujatiach aj v nemocniciach

Problémom sú podľa neho aj kontakty ľudí po zápasoch okolo štadiónov. "Vonkajšie akcie na státie sa budú môcť konať iba do účasti 50 osôb," pokračuje Prymula. Naďalej platí zákaz vnútornej činnosti na státie pre viac ako desať ľudí.

"Niektorí namietajú, že by chceli, aby to bolo pomerovo, a nie limitované na 2000, aby na veľkých štadiónoch to bolo viac. My si toto uvedomujeme, ale celkom zámerne je limitácie na tomto počte, pretože v takýchto prípadoch dochádza k pomerne blízkym kontaktom po ukončení zápasu okolo štadióne. To je dôvod, prečo tu nie sú rozdiely," poznamenal minister.

Prymula požaduje zapojenie ďalších kapacít v nemocniciach

V nemocniciach je podľa ministra zdravotníctva Prymulu potrebné zapojiť kapacity, ktoré nie sú teraz vyčlenené pre pacientov s Covidom-19. Lôžka s ventilátormi sú takmer zaplnené, povedal dnes novinárom. Kapacity laboratórií na testovanie sa podľa neho blížia k 30 tisícom za deň. Limitom je kapacita odberových miest.

Zaistenie dostatočných kapacít v nemocniciach "za akéhokoľvek vývoja epidémie" dostal Prymula za úlohu pri svojom nástupe do funkcie od premiéra Andreja Babiša. Nemocnice v ankete počasu utorka uviedli, že sú pripravené kapacity zvýšiť. Zatiaľ to ale podľa nich nie je potrebné.