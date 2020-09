Česi hlásia stovky nových prípadov KORONAVÍRUSU: Druhý najvyšší denný prírastok! Opatrenia sa sprísnia

Ide tak o druhý najvyšší denný prírastok od vypuknutia pandémie po 3 128 prípadoch z 8. septembra. Celkovo Česko potvrdilo 53 158 prípadov nákazy a 531 súvisiacich úmrtí. Aktuálny počet nakazených dosiahol 26 476, z nich 581 je hospitalizovaných. Vyliečilo sa dosiaľ 26 151 ľudí.

V dôsledku nepriaznivej epidemiologickej situácie zaradilo Holandsko v utorok večer ČR medzi rizikové krajiny. Ľudia tak musia po príchode z Česka podstúpiť karanténu, a to aj v prípade, že majú negatívny test na ochorenie COVID-19. Povinná karanténa sa však netýka ľudí, ktorí cez Holandsko len letecky cestujú do inej krajiny a na letisku neopúšťajú medzinárodnú tranzitnú zónu, dodávajú Novinky.cz.

Nový minister zdravotníctva zverejní nové opatrenia

Ministerstvo zdravotníctva dnes zverejní ďalšie opatrenia, ktoré majú obmedziť epidémiu choroby covid-19. Podľa utorkového vyjadrenia ministra Romana Prymulu (za ANO) pôjde o povinné uzavretie reštaurácií a barov vo 22:00 a tiež o obmedzenie športových podujatí. Sprísnené opatrenia majú platiť od štvrtka, a ak povedú k zníženiu kľúčových ukazovateľov o šírení infekcie, budú podľa Prymulu po 14 dňoch zrušené.

Zdroj: YouTube/ FTV Prima

Nemecko dnes zrejme zaradí prakticky celú Českú republiku medzi rizikové oblasti a bude pri vstupe na svoje územie vyžadovať test na koronavírus alebo karanténu. Podobne reagovalo v utorok Holandsko. Ľudia z Česka musí po príchode do Holandska nastúpiť do karantény, a to aj v prípade, keď majú negatívny test na chorobu covid-19. Českú republiku už dalo na svoje zoznamy rizikových krajín kvôli šíreniu koronavírusu niekoľko ďalších štátov, napríklad Slovensko či Veľká Británia.

Desiatky ľudí vo vážnom stave

Väčšina nakazených má mierny priebeh choroby. Hospitalizovaných je ale rekordných 581 ľudí, z toho 115 vo vážnom stave, to je tiež najviac od začiatku epidémie. Počty nakazených sa v krajine výraznejšie zvyšujú v posledných zhruba dvoch týždňoch. Len od začiatku septembra pribudlo v Česku cez 28-tisíc potvrdených prípadov ochorenia covid-19.

Stúpa tiež počet hospitalizovaných a počet obetí. Na začiatku septembra bolo s nákazou v nemocniciach asi o 400 ľudí menej. Za september pribudla viac ako stovka obetí. V pondelok zomrelo podľa štatistiky 14 ľudí s koronavírusom, čo je druhý najvyšší počet úmrtí za jediný deň od 8. apríla, kedy zomrelo 15 ľudí.

Nákaza sa šíri najmä v Prahe

Kvôli zhoršenej situácii vláda v pondelok obnovila Ústrednej krízový štáb. Jeho šéf a minister vnútra Jan Hamáček (ČSSD) povedal, že za hlavné ciele činnosti tejto inštitúcie považuje práve ochranu zraniteľných skupín obyvateľstva a zabezpečenie toho, aby nebol preplnený zdravotnícky systém. Nárast počtu nových prípadov podľa ministerstva zdravotníctva súvisí tiež s veľkým objemom testov. V auguste počet testov za deň len raz prekročil 10-tisíc, zatiaľ čo minulý týždeň počet testov v pracovných dňoch neklesol pod 17 400 a vo štvrtok prekročil rekordných 23-tisíc.

V pondelok laboratória vykonali 18 145 testov, utorkový počet zverejní ministerstvo dnes podvečer. Najvýraznejšie sa nákaza šíri v Prahe. V hlavnom meste hygienici za posledných sedem dní potvrdili takmer 218 prípadov v prepočte na 100-tisíc obyvateľov, nasleduje Praha-východ so zhruba 202 prípadmi, Praha-západ so 184 prípadmi a Uherskohradišťsko so 183 prípadmi. Na Liberecko pripadá v poslednom týždni 177 nakazených na 100-tisíc obyvateľov a na okres Plzeň-mesto 164 prípadov.