Nemecko požiadalo OPCW o pomoc pri vyšetrovaní otravy Navaľného: TAKTO ho údajne otrávili

AMSTERDAM - Nemecko požiadalo Organizáciu pre zákaz chemických zbraní (OPCW) o pomoc pri vyšetrovaní údajnej otravy ruského opozičného politika Alexeja Navaľného zakázanou toxickou látkou. Oznámila to vo štvrtok agentúra Reuters s odvolaním sa na vyhlásenie OPCW.

Experti v Nemecku a ďalších európskych krajinách dospeli k záveru, že Navaľnyj bol otrávený nervovoparalytickou látkou zo skupiny novičok. Látky typu novičok boli vyvinuté v rámci tajného vojenského programu v bývalom Sovietskom zväze. "Technický sekretariát OPCW dostal od Nemeckej spolkovej republiky žiadosť o technickú spoluprácu," uvádza sa v štvrtkovom vyhlásení organizácie.

Experti OPCW už podľa vyhlásenia odobrali vzorky odobraté z tela Alexeja Navaľného. Budú sa analyzovať v laboratóriách, ktoré tým poverí táto organizácia so sídlom v holandskom Haagu. S výsledkami testov bude oboznámená aj nemecká strana. Navaľnyj je hospitalizovaný v renomovanej berlínskej nemocnici Charité, kam ho v auguste letecky previezli z Ruska. Po prebudení z umelého spánku a odpojení z pľúcnej ventilácie už dokáže vstať z postele a krátko sa pohybovať aj mimo nej.

Nemeckí experti na základe výsledkov laboratórnych testov dospeli k záveru, že Navaľnyj bol otrávený nervovoparalytickou látkou zo skupiny novičok. Nemecká vláda v pondelok oznámila, že jej zistenia potvrdili aj špecializované laboratóriá vo Francúzsku a Švédsku. Novičok bol použitý aj v roku 2018 pri otrave ruského agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéry v anglickom meste Salisbury, čo potvrdili aj testy OPCW.

Zdroj: TASR/AP Photo/Pavel Golovkin

Kremeľ je ochotný spolupracovať s Nemeckom na vyšetrovaní Navaľného prípadu. Podľa neho však neexistujú dôkazy, že by bol Navaľnyj skutočne otrávený. Naznačuje pritom rôzne alternatívne vysvetlenia Navaľného zdravotného stavu vrátane poruchy metabolizmu či predávkovania sa drogami. Moskva dôrazne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za Navaľného stav a obvinenia, že sa podieľala na pokuse o vraždu tohto prominentného kritika Kremľa. Nemecko a ďalšie západné krajiny požadujú od Ruska, aby pomohlo celú záležitosť objasniť.

Navaľného údajne otrávili pomocou plastovej fľaše vody na hotelovej izbe

Prominentného kritika ruskej vlády Alexeja Navaľného údajne otrávili v jeho hotelovej izbe nervovoparalytickým jedom novičok, ktorý bol na plastovej fľaši vody. Vo štvrtok o tom informoval jeho tím prostredníctvom videa na Navaľného instagramovom profile, píše agentúra Reuters. K Navaľného otrave teda pravdepodobne prišlo ešte skôr, než sa doteraz domnievali jeho spolupracovníci. Tí doteraz tvrdili, že jed mu bol podaný v čaji na letisku v sibírskom meste Tomsk, odkiaľ mal 20. augusta odletieť do Moskvy.

Video zachytáva členov Navaľného tímu, ako prehľadávajú jeho hotelovú izbu v Tomsku a v ochranných rukaviciach balia viacero predmetov, ktoré podľa ich slov mohli byť neskôr použité v objasňovaní Navaľného zlého zdravotného stavu. "Rozhodli sme sa zhromaždiť všetko, čo by len hypoteticky mohlo byť užitočné, a odovzdať to lekárom v Nemecku. Bolo celkom zjavné, že tento prípad by nebol v Rusku prešetrený," znie popis videa.

O dva týždne neskôr im laboratórium v Nemecku potvrdilo, že na fľaši našli stopky jedu novičok, píše sa ďalej. Tento nález neskôr nezávisle od seba potvrdili ďalšie tri laboratóriá. Prehliadku hotelovej izby vykonali krátko na to, ako sa dozvedeli, že Navaľnému na palube lietadla prišlo nevoľno a následne upadol do kómy. Lietadlo preto muselo núdzovo pristáť v meste Omsk, kde bol okamžite hospitalizovaný.