Navaľnyj žiada Rusko o vrátenie oblečenia: Mohlo by poskytnúť dôkaz o otrave

MOSKVA - Ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj v pondelok vyzval ruské úrady, aby mu odovzdali oblečenie, ktoré na sebe mal v auguste, keď v dôsledku otravy upadol do kómy. Informovala o tom v pondelok agentúra Reuters.

Navaľnyj v tejto súvislosti obvinil Moskvu zo zadržiavania dôležitého dôkazu, ktorý by mohol pomôcť pri vyšetrovaní jeho otravy. "Predtým, ako umožnili môj prevoz do Nemecka, vyzliekli mi všetko oblečenie a poslali ma tam úplne nahého," napísal Navaľnyj. "Vzhľadom na to, že mi na tele našli novičok a že otrava spôsobená kontaktom s touto látkou, je veľmi pravdepodobná, je moje oblečenie veľmi dôležitým dôkazom," uviedol. "Žiadam, aby bolo moje oblečenie starostlivo zabalené a vrátené," dodal.

Rusko vyhlásilo, že predtým, ako sa začne riadne vyšetrovanie v prípade Navaľného, musí byť zhromaždených viac dôkazov. Požiadalo preto nemecké úrady, aby mu za účelom preskúmania poskytli informácie o Navaľného zdravotnom stave. Namiesto riadneho vyšetrovania však ruské úrady otvorili predbežné vyšetrovanie tohto prípadu. "Tridsať dní predbežného vyšetrovania použili na ukrytie dôležitých dôkazov," dodal Navaľnyj.

Zdroj: TASR/AP Photo/Pavel Golovkin

Navaľného spolupracovníkov Ivan Ždanov uviedol, že ruské orgány v rámci predbežného vyšetrovania predvolali na výsluch Navaľného hovorcu a niekoľkých ďalších členov jeho tímu. Podľa Ždanova sa ale výsluchu nezúčastnia, pretože 30-dňová lehota na začatie riadneho vyšetrovania už uplynula. Alexej Navaľnyj je hospitalizovaný v berlínskej súkromnej nemocnici Charité od 22. augusta, keď ho tam letecky previezli zo sibírskeho mesta Omsk. V Omsku ho hospitalizovali 20. augusta po núdzovom pristátí lietadla po tom, ako mu počas letu z mesta Tomsk do Moskvy prišlo nevoľno.

Nemecká vláda minulý týždeň oznámila, že laboratóriá vo Francúzsku a vo Švédsku nezávisle od seba potvrdili zistenia nemeckých expertov, ktorí na základe výsledkov laboratórnych testov dospeli k záveru, že Navaľnyj bol otrávený nervovoparalytickou látkou novičok. Navaľného spolupracovníci pozbierali predmety z jeho hotelovej izby v Tomsku a poslali ich nemeckým odborníkom. Tí podľa Navaľného hovorkyne Kiry Jarmyšovej našli stopy novička na fľaši z hotelovej izby.