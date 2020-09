Navaľnyj sa cíti lepšie a dokáže chodiť bez pomoci: Stopy jedu našli len na fľaši z hotela

Uviedol, že cesta k uzdraveniu "je už jasná, aj keď nebude krátka". Informoval, že ešte nedávno ľudí nespoznával a "nechápal, ako rozprávať". Vysvetlil tiež, že každé ráno za ním prichádzal lekár, ktorý ho nabádal, aby si spomenul na nejaké slovo a potom ho napísal na doštičku. "Privádzalo ma to do zúfalstva, pretože aj keď som už konečne pochopil, čo chce lekár, nevedel som, odkiaľ to slovo vziať," napísal Navaľnyj, pričom dodal, že nedokázal dať najavo ani svoje zúfalstvo. Dodal pritom, že opisuje tú fázu svojho pobytu na berlínskej klinike, ktorú si aspoň pamätá.

Navaľnyj tiež napísal, že je pred ním ešte veľa problémov, ktoré je potrebné vyriešiť. Zdôraznil však, že lekári z univerzitnej kliniky Charité vyriešili hlavný problém: "Urobili zo mňa technicky živého človeka, ktorý má všetky šance stať sa znovu najvyššou formou bytia v modernej spoločnosti. Človekom, ktorý dokáže rýchlo prejsť príspevky na Istagrame a bez zaváhania vie, kam dať lajky". Alexej Navaľnyj je hospitalizovaný v súkromnej nemocnici Charité od 22. augusta, keď ho tam letecky previezli zo sibírskeho mesta Omsk. V Omsku ho hospitalizovali 20. augusta po núdzovom pristátí lietadla po tom, ako mu počas letu z mesta Tomsk do Moskvy prišlo nevoľno.

Nemeckí experti na základe výsledkov laboratórnych testov dospeli k záveru, že vodca ruskej opozície Navaľnyj bol otrávený nervovoparalytickou látkou zo skupiny novičok. V pondelok vláda v Berlíne oznámila, že jej zistenia nezávisle od seba potvrdili aj špecializované laboratóriá vo Francúzsku a Švédsku. Kremeľ vyjadruje ochotu spolupracovať s Nemeckom na vyšetrovaní celého prípadu, ale súčasne tvrdí, že na Moskvou zaslané oficiálne žiadosti Berlín zatiaľ nereagoval. Moskva pritom dôrazne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za Navaľného stav i obvinenia, že sa podieľala na pokuse o vraždu tohto prominentného kritika Kremľa. Nemecko a ďalšie krajiny od Moskvy požadujú, aby pomohla celú záležitosť objasniť.

Látka, ktorou bol otrávený Navaľnyj, sa našla len na fľaši z hotela

Jedovatá látka, ktorou bol podľa všetkého otrávený vodca ruskej opozície Alexej Navaľnyj, sa našla iba na fľaši pochádzajúcej z jeho hotelovej izby v Tomsku. V rozhovore pre ruský televízny kanál Dožď o tom informovala Navaľného hovorkyňa Kira Jarmyšová. Spresnila, že na iných predmetoch nachádzajúcich sa v izbe sa stopy jedu nenašli. "Veľa vecí, ktoré boli v Alexejovej izbe, prakticky všetky veci, ktoré bolo možné odniesť a ktoré zrejme používal, zamestnanci nadácie FBK, ktorí boli v Tomsku, zabalili, odniesli a odoslali do Nemecka," uviedla Jarmyšová.

Spresnila, že Navaľného osobné veci a jeho batožina sa prepravovali spolu s ním na palube lekárskeho lietadla, ktorým ho 22. augusta prepravovali z mesta Omsk do Berlína, "preto je jasné, že na ničom inom sa nenašli ďalšie dôkazy". Na otázku, prečo o náleze stôp otravnej látky na fľaši neinformovali skôr, Jarmyšová odpovedala, že sa rozhodli koordinovať zverejnenie tejto informácie s Navaľným. Ten bol až do 7. septembra v medicínsky indukovanom umelom spánku.

Správa o náleze jedu na plastovej fľaši bola zverejnená vo štvrtok prostredníctvom videa na Navaľného instagramovom profile. K Navaľného otrave teda pravdepodobne prišlo ešte skôr, než sa doteraz domnievali jeho spolupracovníci, keď predpokladali, že jed mu bol podaný v čaji na letisku v sibírskom meste Tomsk, odkiaľ mal 20. augusta odletieť do Moskvy.

Prehliadku hotelovej izby vykonali Navaľného spolupracovníci

Prehliadku hotelovej izby vykonali Navaľného spolupracovníci krátko na to, ako sa dozvedeli, že mu na palube lietadla prišlo nevoľno a následne upadol do kómy. Lietadlo preto muselo núdzovo pristáť v meste Omsk, kde bol okamžite hospitalizovaný. "Rozhodli sme sa zhromaždiť všetko, čo by len hypoteticky mohlo byť užitočné, a odovzdať to lekárom v Nemecku. Bolo celkom zjavné, že tento prípad by nebol v Rusku prešetrený," znie popis videa zverejneného vo štvrtok 17. septembra.

Video zachytáva členov Navaľného tímu, ako prehľadávajú jeho hotelovú izbu v Tomsku a v ochranných rukaviciach balia viacero predmetov, ktoré podľa ich slov mohli byť neskôr použité v objasňovaní Navaľného zlého zdravotného stavu.Nemecko nedávno ohlásilo, že Navaľnyj bol otrávený nervovoparalytickou látkou novičok. Kremeľ možnosť otravy Navaľného odmieta.