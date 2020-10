Veľká pocta pre Šefčoviča: Ukrajinský prezident mu odovzdal štátne vyznamenanie

Zelenskyj toto vyznamenanie udelil Šefčovičovi koncom augusta pri príležitosti štátneho sviatku nezávislosti Ukrajiny. Ukrajinský prezident udelil toto ocenenie aj českému poslancovi a bývalému ministrovi zahraničných vecí ČR Karlovi Schwarzenbergovi. Obaja ho dostali za "významný osobný príspevok k posilneniu medzinárodnej prestíže Ukrajiny, rozvoju spolupráce medzi štátmi a za plodné verejné aktivity".

Discussed with @eucopresident the ways to deepen sectoral integration. In particular, integration into the Digital Market, further integration of the energy markets of #Ukraine and the #EU, and cooperation on the implementation of the European "green" course. pic.twitter.com/7YMD33NwY5