Prezidentské voľby budú mať bezpochyby vplyv na vzťahy USA s EÚ, hovorí bývalý veľvyslanec

Medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi pod vedením prezidenta Donalda Trumpa sa podľa Bútoru vyskytli konflikty v súvislosti s viacerými otázkami. Pripomenul Trumpove protekcionistické opatrenia v oblasti obchodných vzťahov, prezidentove konkrétne výroky o niektorých európskych politikoch i otázku európskej bezpečnosti a NATO.

Nepredvídateľná zahraničná politika Spojených štátov podľa neho vytvárala neistotu v medzinárodných vzťahoch a de facto uvoľňovala priestor pre takých aktérov, ako je Čína. Spojené štáty tiež vystúpili z celého radu medzinárodných organizácií a dohôd, na ktorých sa členské štáty EÚ podieľajú, pripomenul.

"Boli aj ďalšie oblasti, kde sa kľúčoví spojenci dostali do sporu, ako politika voči Iránu a politika voči Izraelu," povedal a dodal, že ak bude Trump vo svojej zahraničnej politike pokračovať, vzťahy medzi USA a EÚ to môže ešte skomplikovať. Bútora dodal, že riaditeľ americkej Rady pre zahraničné vzťahy (CFR) Richard Haass v nedávnom vydaní časopisu Foreign Affairs venovanom ére vládnutia Donalda Trumpa pripomenul, že "popri vklade do druhej svetovej vojny a obhajobe demokracie vo svete Amerika má aj tradíciu izolacionizmu, protekcionizmu a nacionalistického unilateralizmu".

"EÚ pritom vychádza z presvedčenia, že partnerstvo s USA je založené na dlhodobých politických, kultúrnych, hospodárskych a historických väzbách, na spoločných hodnotách, ako sú sloboda, demokracia, podpora mieru a stability, ľudské práva a zásady právneho štátu, a na spoločných cieľoch ako prosperita, bezpečnosť, otvorené a integrované hospodárstva a ďalšie," povedal a dodal, že na vzájomných vzťahoch bude treba pracovať, pričom v prípade znovuzvolenia súčasného amerického prezidenta to bude ťažšie.

Bútora v relácii Pavla Demeša Svet v spravodajskej televízii Tablet TV vymenoval päť negatívnych faktorov, s ktorými sa v súčasnosti musia Spojené štáty vyrovnávať, a to naraz so všetkými. Zaradil medzi ne polarizáciu americkej spoločnosti, ekonomickú krízu, krízu v spojitosti s pandémiou ochorenia COVID-19, rasovú a sociálnu nerovnosť a určité oslabenie pozície USA vo svete.

Predvolebnú kampaň pred novembrovými prezidentskými voľbami Bútora označil za "stretnutie dvoch veľmi vyhranených táborov", a v tejto súvislosti pripomenul i kritické až urážlivé vyjadrenia Trumpa o svojom súperovi Joeovi Bidenovi. "Spôsob, akým Donald Trump štyri roky vystupoval, je nebývalý," povedal. Trump podľa Bútoru od svojho víťazstva v roku 2016 "neprestal robiť predvolebnú kampaň a používa Twitter ako nástroj politiky". Má nepochybné komunikačné schopnosti, energiu, stále dokáže značnú časť voličov presvedčiť, čo z neho robí silného kandidáta, domnieva sa niekdajší slovenský diplomat.

Americký prezident by mal krajinu zjednocovať. Trump však podľa Bútorových slov skôr išiel po línii polarizačnej a postupne sa dostal do sporov s novinármi, politikmi, imigrantmi a ďalšími skupinami - ale aj s mnohými svojimi spolupracovníkmi. "Málokedy sme sa stretli s tým, že by americký prezident opakovane vyjadril nedôveru bezpečnostným inštitúciám," povedal Bútora a označil túto skutočnosť za "vážnu vec".

Takisto pripomenul aj nezrovnalosti vo výrokoch amerického prezidenta, jeho "slabšiu znalosť v oblasti zahraničnej politiky" i opakované nepravdy v jeho výrokoch. Trumpov protikandidát, bývalý viceprezident Joe Biden, sa podľa Bútorových slov postupne stal prijateľným kandidátom pre všetky skupiny v rámci Demokratickej strany a začal v súvislosti s volebným programom komunikovať s jej rôznymi prúdmi. Oslovil dokonca niektorých členov Republikánskej strany, ktorí mu vyjadrili verejnú podporu.

Biden sa "štylizuje do pozície Franklina D. Roosevelta", človeka, ktorý ako prezident vyviedol Ameriku z ťažkej hospodárskej krízy a pomohol k jej úspechu v druhej svetovej vojne. Voľby sú podľa neho "zápasom o dušu Ameriky", myslí si Bútora. "Biden chce znovu obnoviť to miesto, ktoré mala Amerika vo svete, zároveň s rešpektovaním skutočnosti, že už nie je tou bezkonkurenčne najsilnejšou supermocnosťou, ale musí si hľadať spojencov a zvážiť návrat k medzinárodným zmluvám," povedal Bútora a pripomenul reformy v oblasti školstva, ekonomiky, zdravotníctva i úsilie zápasiť s klimatickou zmenou aj v podobe masívnych investícií do čistej energie.

"Donald Trump v podstate hovorí, že je to on, kto za toto uplynulé obdobie pomohol Amerike dosiahnuť mimoriadne a mnohé úspechy, a preto chce v týchto úspechoch pokračovať," povedal Bútora. Prezident chce podľa neho naďalej "napĺňať líniu" Amerika na prvom mieste (America First) a pokračovať v hospodárskom súboji s Čínou.

Takisto sľubuje vytvorenie desiatich miliónov nových pracovných miest, vývin vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a lepšiu pripravenosť na budúce epidémie, deregulovanie energetiky a ťažbu ropy na Aljaške, výrobu všetkých kľúčových liekov a zdravotníckych pomôcok priamo v USA, vybudovanie "najlepšej infraštruktúry na svete", pokrytie celej krajiny vysokorýchlostným internetom i prvenstvo v tvorbe siete 5G.

Trump podľa Bútoru stavia na tom, že chce byť prezidentom "Law and Order", "zákona a poriadku", a sľubuje ochranu a podporu polície. "Tak ako pred štyrmi rokmi, (aj teraz) hovorí o tom, že chce zlepšiť politický systém - mnohí komentátori však zdôrazňujú, že svojou podporou polarizácie spoločnosti, ako aj opakovaným spochybňovaním korektnosti volieb skôr prispieval k podkopávaniu pilierov americkej demokracie," uzavrel Bútora.