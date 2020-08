Desivé svedectvá: Ako funguje Lukašenkova úderka? Jednotky OMON majú len jednu úlohu!

Aj keď je násilie bez udania dôvodu v Bielorusku zakázané, tamojší systém ho akosi toleruje aj napriek tomu. K tomuto stavu prispievajú aj činnosti jednotiek OMON, ktoré využíva Alexander Lukašenko. Tieto jednotky sú priam až Lukašenkovými stúpencami. Podľa portálu Lidovky je Lukašenko za veľa vďačný práve jednotkám OMON a je pravdepodobné, že len vďaka ním je ešte pri moci.

Zdroj: TASR/Andrei Stasevich/BelTA Pool Photo via AP

Asi 1500 bitkárov

V OMON-e je asi 1500 bitkárov a príslušníci zásahových jednotiek sú zložení prevážne z nich. Dohromady doteraz tieto jednotky zadržali asi sedemtisíc ľudí. Pristavené autobusy slúžili na to, aby ich odvážali do stredísk, kde boli bití a ponižovaní.

Keď ťa bijú, berú to ako mechanickú prácu

Teraz však prináša trochu svetla do diania aj svedectvo aktivistu, ktorý má so zásahmi na demonštráciách osobnú skúsenosť. "Keď ťa OMON bije, robí to ako mechanickú prácu, bez nenávisti. Dostal rozkaz a ten je pre neho svätý a plní ho," povedal pre Lidovky aktivista.

Do radom OMONu vraj môže vstúpiť každý s bežným stredoškolským vzdelaním. V týchto službách je preto jednoznačný "výťah" na vyššie funkcie predovšetkým pre "chlapcov z vidieka" a predmestia. Uchádzač by mal mať menej ako 25 rokov a musí absolvovať náročný test.

V ňom musí zabehnúť za 13 minút 3 kilometre, urobiť 18 zhybov a 60 klikov za minútu. Uchádzača skúšajú aj na výdrž v ringu proti niekoľko príslušníkom špeciálnych jednotiek. Cvičenie pozostáva napríklad z rozhánania davu. Zásahy režírujú aj pomocou dronov, ktoré im pomáhajú pri zatýkaní. Ide to aj do peňazí a štát na tieto záležitosti vynakladá vysoké finančné čiastky, aby mali jednotky najnovšie vybavenie. "Vždy sme sa správali adekvátne a pokiaľ dav stál, aj my sme ho nechávali na pokoji," povedal pre BBC bývalý príslušník OMON-u pod menom Oleg.

Zdroj: TASR/AP Photo

V posledných dňoch sa zdá, že OMON sa aktivitami proti demonštrantom čoraz viac angažuje. Pribúdajú zatknutí. Uvádza sa pritom aj príklad v Grodne, kde pred protestujúcich zamestnancov závodu Grodno-Azot prišiel autobus a spolu s policajtami ich všetkých "pozbierali". Lukašenkov režim sa podľa Lidovek spolieha na sílu práve tohto aparátu. Naďalej dochádza k ignorovaniu požiadaviek opozície a odmietajú sa aj pokusy o opakovanie volieb. Toto je teraz hlavným cieľom opozície. Najvyšší súd už medzičasom odmietol všetky žiadosti Lukašenkových protivníkov, aby výsledky neuznal.