Európska únia pracuje na zostavení sankčného zoznamu voči Bielorusku, potvrdil Korčok

Zdôraznil, že ide o selektívne a individuálne sankcie voči tým, ktorí sú zodpovední za manipuláciu prezidentských volieb a za násilie páchané proti demonštrantom. Členské štáty EÚ sa takisto dohodli, aký charakter budú mať tieto sankcie aj z hľadiska počtu osôb, ktoré budú na zoznam zaradené.

"Nazval by som to, že budú mať eskalačný charakter, to znamená, že je to akýsi úvodný zoznam, ktorý by mal dať jasný signál prezidentovi (Alexandrovi) Lukašenkovi, že stále dostáva priestor na zmenu svojho správania," povedal Korčok na neformálnom stretnutí ministrov zahraničných vecí členských krajín EÚ v Berlíne. Ak nedôjde k zmene prezidentovho správania, tak podľa Korčoka bude "tento sankčný zoznam naďalej a priebežne rozširovaný".

Zhoda medzi členskými štátmi je podľa jeho slov aj v tom, že Lukašenko sa rozhodol pre násilné potláčanie akýchkoľvek protestov alebo vyjadrenie názorov. "Vidíme, že de facto odmieta uznať realitu - to jest požiadavku vlastných občanov, ktorí odmietajú uznať zmanipulované prezidentské voľby. Jeho odpoveďou sú, bohužiaľ, represálie," priblížil šéf slovenskej diplomacie obsah rokovania. Zároveň konštatoval, že bieloruská strana odmieta akúkoľvek úlohu a zapojenie medzinárodnej Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), ktorá je podľa Korčoka práve na takúto situáciu určená.

"Bielorusko je súčasťou OBSE, a preto sa aj ja takisto snažím nadviazať kontakt s bieloruskou stranou a získať jej súhlas, aby som mohol začať dialóg s občianskou spoločnosťou. Cieľom tohto dialógu nie je rozhodovať o tom, kto bude prezident, ale zastaviť násilie a začať nejaký proces, ktorý bude viesť k politickému riešeniu," dodal šéf slovenskej diplomacie.