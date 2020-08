Sučka Holly sa stratila počas bežného venčenia: Šokujúca SMS po dvoch mesiacoch! Čokel zožraný, napísal anonym

Bol štvrtok, 2. júla. "V ranných hodinách pri venčení, ako každé ráno v mieste bydliska, kde to Holly dobre pozná, odbehla so svojou dcérou do vysokého poľa a už sa nevrátila," opísali na facebookovej stránke Psí detektiv slová majiteľky. Od osudného rána ju hľadali aj v širokom okolí, no všetko bolo márne.

Holly má byť podľa paničky milá a poslušná, nepatrí k psom, ktoré utekajú. Prípadný nálezca by navyše narazil na kontaktné údaje majiteľky. Sučka mala na sebe zlatý obojok s menom a telefónnym číslom, bola aj začipovaná a vykastrovaná.

SMS od anonyma

Od chvíle, kedy sa Holly stratila, ubehli už takmer dva mesiace. Posledná informácia, ku ktorej sa dostala zúfalá majiteľka, hovorila o tom, že jej miláčika videli v obci Chýnice.

Potom však na mobil obdržala šokujúcu správu. "Obojok vyhodený, čokel zožratý," stálo v nej. Či išlo o žart alebo skutočne došlo k hororovému scenáru, žena netuší. Na sociálnej sieti však pátra po osobe, ktorá má telefónne číslo 608 516 436. Ako uviedla, bohužiaľ ide o SIM kartu na kredit.

"Vec som predala polícii, ak ale viete, kto toto číslo vlastnil či vlastní, prosím, ozvite sa mi," adresovala verejnosti v príspevku. "Ak toto číta netvor, ktorý mi písal, nech mi povie pravdu do tváre a neskrýva sa za anonymný text," dodala.