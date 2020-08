Opozícia v Maďarsku sa do volieb 2022 spojí: Chce poraziť vládnuci blok Orbána

BUDAPEŠŤ - Spoločných kandidátov chce postaviť vo všetkých 106-tich individuálnych obvodoch do parlamentných volieb v roku 2022 šesť maďarských opozičných strán, aby tak porazilo vládnuci blok Fidesz-KDNP premiéra Viktora Orbána.

Vo štvrtok sa na tom v Budapešti dohodli predsedovia strán Demokratická koalícia (DK), Momentum, Maďarská socialistická strana (MSZP), Jobbik, Politika môže byť iná (LMP) a Dialóg (Párbeszéd). Informovalo o tom v piatok internetové vydanie ľavicového denníka Népszava.

Spoločný kandidát by podľa niektorých z týchto strán mal vzísť z predvolieb, ktoré vo vlaňajších voľbách do samosprávnych celkov úspešne aplikovala strana Dialóg. DK odmieta nutnosť predvolieb vo všetkých individuálnych obvodoch. Socialisti by predvoľby robili iba v obvodoch, v ktorých je teraz poslanec vládneho bloku.

Momentum by predvoľby aplikovalo iba v prípade sporných individuálnych obvodov z hľadiska možného spoločného opozičného kandidáta. Podporu predvoľbám vyjadrili Jobbik a LMP. Opozičné strany sa zhodli aj v tom, že bude treba postaviť i spoločného kandidáta na post predsedu vlády, avšak v tejto otázke sa diskusia ešte iba začína.