Schyľuje sa k Majdanu? Krv, výbuchy a streľba: Bielorusko je vo vojne, svedkovia hovoria o ruských vojakoch

Už cez deň zatýkala polícia demonštrantov a novinárov. Cesty do Minska boli zablokované. Takisto boli uzavreté hlavné námestia.

Keď sa zotmelo, situácia eskalovala. Najskôr sa v centre mesta rozsvietili svetlomety a potom tam napochodovali ozbrojené zložky. Potom sa začali ozývať hlasné výbuchy, situácia pripomínala občiansku vojnu.

Zatiaľ, čo demonštranti kričali "hanba, hanba", špeciálne jednotky(OMON - patria priamo pod ministerstvo vnútra) začali vyprázdňovať mesto, vyslovene poľovali na tisíce demonštrantov, píše nemecký Bild.

Potom došli na rad jednotky Alpha patriace pod bieloruskú tajnú službu KGB. Ich úlohou je boj proti terorizmu.

Očití svedkovia podľa Bildu videli v uliciach aj ruské špeciálne jednotky a vojakov. Niektorí dokonca mali na uniformách štátny znak Ruska.

Tieto informácie sa zatiaľ nepotvrdili. Ale v Minsku ľudia spomínajú na situáciu na Ukrajine, kde sa vždy v noci ozývala streľba a explózie.

