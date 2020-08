Streľba v reštaurácii na Štrbskom plese: Detaily prepadovky! Polícia zverejnila aj opis lupiča

Policajti informovali, že v nedeľu vo večerných hodinách vošiel do reštaurácie pri Štrbskom plese neznámy maskovaný muž so zbraňou v ruke. „Od personálu žiadal peniaze a pre výstrahu dvakrát vystrelil do stropu. Ozbrojený muž sa následne zmocnil časti tržby a z miesta činu ušiel na doposiaľ neznáme miesto,“ priblížila polícia.

Opis páchateľa

Prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová ozrejmila, že podľa svedkov ide o muža asi 185 centimetrov vysokého, ktorý mal na hlave šiltovku a cez ústa i nos šatku. Oblečené mal sivé tepláky, sivú bundu a na chrbte batoh.

„Neznámy páchateľ prišiel k služobnému vchodu objektu a od tam stojacich zamestnancov pýtal peniaze. Keďže na jeho výzvu nereagovali, páchateľ z bundy vybral krátku strelnú zbraň a pod hrozbou vzal z odkladacieho priestoru služobného vozidla mobilný telefón. Jednému zamestnancovi vzal retiazku zo žltého kovu a druhému hodinky. Páchateľ potom vošiel do budovy a v kuchyni zo zbrane dvakrát vystrelil do stropu. Prešiel späť do reštaurácie a zo zásuvky pod pokladnicou vzal finančnú hotovosť v neznámej výške i knihu objednávok. Z budovy odišiel opäť služobným vchodom smerom k jazeru,“ opísala situáciu Ligdayová.

V tejto súvislosti zdôraznila, že vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Poprade začal trestné stíhanie vo veci zločinu lúpeže, pričom páchateľovi hrozí trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov. Vyšetrovateľ podľa nej vykonáva všetky potrebné procesné úkony s cieľom zistiť páchateľa skutku.