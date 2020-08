Očitý svedok prehovoril o prípade nákazy v Techtle Mechtle: Hygienička sa mýlila!

PRAHA - O prípade hromadnej nákazy koronavírusom v pražskom klube Techtle Mechtle prehovoril priamy očitý svedok. Aj on sa zúčastnil inkriminovaného večierka, na ktorom sa infikovali desiatky ľudí. Najprv sa hovorilo, že dievčina, ktorá nákazu do klubu priniesla, nemala žiadne príznaky. Svedok však tvrdí opak - mala bolesti hlavy a bola nachladnutá.

"Ten večer prišla do klubu s bolesťou hlavy a necítila sa dobre," povedal zdroj pre novinky.cz, ktorý chcel zostať v anonymite. Dodal tiež, že spolu s ňou zo spoločných slamiek pili len ľudia pri jednom stole a personál sa toho nezúčastnil.

Svedok však poprel aj slová hlavnej pražskej hygieničky Zdeňky Jágrovej, ktorá tvrdila, že priebeh choroby je u nakazených ľahký alebo bez príznakov.

"Bolo mi niekoľko dní fakt hrozne. Striedala sa horúčka a zimnica, mal som knedlík v krku a bolela ma hlava," povedal.

Doplnil, že o svojej nákaze sa dozvedel, týždeň po návšteve klubu. Tiež uviedol, že klub zaviedol nové opatrenia a nie každý sa do neho dostane.

"Pri vstupe merali teplotu, kto ju mal zvýšenú, musel preč, čo sa tiež minimálne v jednom prípade stalo," doplnil. Rúška v klube aj naďalej nie sú podľa svedka povinné.

Hygienička Jágrová k tomu povedala: "Nie je to verejný priestor a je to reštaurácia, takže toto opatrenie sa na to nevzťahovalo."

Ako médiá už od začiatku informovali, na párty sa zúčastnili aj hráči pražských rezervných klubov Sparty, Bohemians 1905, Dukly ale aj superligoví florbalisti z tímu Black Angels. Karanténa sa následne dotkla aj ďalších tímov.

Nákaza sa dostala do detského tábora

Jednou z návštevníčok večierka v spomínanom klube, ktorá sa nakazila v klube, bola aj inštruktorka detského tábora v južných Čechách. S deťmi strávila päť dní, píše server Seznam Správy.

O tom, že je nakazená, v čase odjazdu ani netušila. "Inštruktorka sa nakazila v bare Techtle Mechtle. V tom podniku bolo plno športovcov a mladých ľudí, ktorí robia inštruktorov v táboroch. V dobrej viere podpísala bezinfekčnosť a potom sa nakazila," povedala riaditeľka pražských hygienikov Zdeňka Jágrová. Počas vyšetrení sa zistila nákaza u detí.

Tábor vo Veselí nad Lužnicí sa začal 18. júla. "Inštruktorku, ktorá za deťmi prišla, kontaktovali pražskí hygienici po piatich dňoch s tým, že bola na oslave a prišla do kontaktu s nakazenými," povedala pre Právo Marie Nosková z Juhočeskej hygienickej stanice. Dodala, že tábor bol okamžite ukončený.