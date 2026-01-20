Polícia údajne obvinila bývalú ministerku Gabrielu Matečnú!

BRATISLAVA - Polícia mala pred niekoľkými dňami obviniť bývalú ministerku pôdohospodárstva za SNS Gabrielu Matečnú. Stíhanie sa má týkať podozrenia z porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku.
Uviedol to portál Aktuality.sk s odvolaním sa na svoje informácie. Spolu s Matečnou má byť obvinená aj ďalšia osoba. „Zo strany odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave je v súčasnosti aj naďalej vedené trestné stíhanie vo veci trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Nakoľko vyšetrovanie doposiaľ ukončené nebolo, z dôvodu zachovania jeho objektívnosti a zároveň, aby nedošlo k jeho zmareniu, akékoľvek bližšie informácie nie je možné v súčasnosti poskytnúť," reagoval Lukáš Pecek z bratislavskej polície.
„V súčasnosti nie je možné sa k veci vyjadriť, aby nedošlo k zmareniu účelu trestného konania," uviedla hovorkyňa bratislavskej krajskej prokuratúry Gabriela Kováčová.
Matečná bola v rokoch 2016 až 2020 ministerkou pôdohospodárstva. Do marca minulého roka pôsobila ako štátna tajomníčka rezortu životného prostredia. Do funkcie ju menovala koaličná SNS. Z pozície bola odvolaná bez bližšieho vysvetlenia na návrh ministra Tomáša Tarabu (nominant SNS).