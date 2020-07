Svadba, palác aj riviéra: Takto trávia európski politici letné dovolenky

BRUSEL - Nie len bežní ľudia, ale aj špičkoví európsky politici si berú počas leta dovolenky a cestujú do svojich prázdninových destinácií. Lenže tento rok to je všetko iné kvôli koronakríze. Jedna premiérka využije letnú dovolenku na svadbu.

Dovolenka počas koronakrízy: To nie je jednoduchá úloha ani pre európskych politikov. Po viac ako 91-hodinovom mimoriadnom summite v Bruseli a ťažkostiach v posledných mesiacoch majú právo aj vrcholní predstavitelia na trochu oddychu. Čo si naplánovali na toto leto?

Francúzsko: Kde prežijú dovolenku francúzsky prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte je zatiaľ otvorené. Médiá ale špekulujú, že by sa mohli presťahovať do stredomorskej rezidencie Fort de Brégançon na Riviére. Pár tam už strávil svoju dovolenku aj v predchádzajúcich rokoch.

Historická budova zo 17. storočia pri pobreží s veľkou záhradou slúži ako príležitostné ubytovanie pre francúzske hlavy štátov približne 50 rokov. Macron tam minulý rok v lete pripravil summit hlavných priemyselných krajín (G7) a prijal ruského prezidenta Vladimíra Putina.

Taliansko: Taliansky premiér Giuseppe Conte chce - aj napriek pre Taliansko ťažkých uplynulých mesiacov a krízových zasadnutí - zobrať a "len ár dní voľna", uviedol jeho hovorca. 55-ročný nestraník zostane pravdepodobne v blízkosti Ríma a možno odcestuje aj sa svojimi rodičmi. Na začiatku roku doporučil 60 miliónom Talianom, aby strávili tohtoročnú dovolenku vo svojej krajine. Podporilo by to oblasť cestovného ruchu, ktorý navyše kvôli koronakríze veľmi trpí.

Conteho politický konkurent vodca opozície Matteo Salvini z pravicovej Ligy sa odsťahuje na Jadranskú riviéru. Ale tiež len na "pár dní", ako uviedol jeho hovorca. Zúčastní sa tiež letných volebných kampaní pre regionálne voľby, ktoré sú naplánované na september. "Určite zostane v Taliansku, ako vždy," uviedol hovorca.

Minulý rok Salvini, v tom čase ešte minister vnútra, viedol kampaň v plavkách na piesočnej pláži a na gumenom člne. Jeho politickí oponenti ho za to kritizovali. Salvini vtedy nechal padnúť koalíciu a teraz bojuje opäť o novú pozornosť.

Švédsky premiér to bude mať ťažké

Dánsko: Dánska premiérka Mette Frederiksenová odcestovala už v polovici júla. Na ostrove v Baltskom mori mala 15. júla svadbu. Brala si svojho partnera Boa Tenberga. Obaja sa vzali v malom kostole na ostrove, kde majú letný dom. Svadba sa mala sláviť o niekoľko dní neskôr, ale na tento deň bola zvolaná osobitná schôdzka EÚ týkajúca sa balíka pomoci pre krajiny postihnuté koronakrízou.

Švédsko: Pre švédskeho šéfa vlády Stefana Löfvena by mohol zostať bruselský summit jedinou cestou do zahraničia: Mnoho krajín Európy naďalej odmieta povoliť Švédom vstup do krajiny kvôli pomerne vysokej miery infekcie a to platí aj pre švédskych politikov, pokiaľ nie sú na služobnej ceste.

Podľa jeho kancelárie Löfven tento rok trávi leto v Štokholme a v blízkom Sörmlandsku, ako aj v malom meste Örnsköldsvik, kde voľakedy pracoval ako zvárač. Löfven a jeho kabinet však nemajú prázdniny v klasickom slova zmysle, ale sú v pohotovosti po celý rok.

Veľká Británia: Britský premiér Boris Johnson oficiálne neoznámil dovolenkové plány. Hovorca vlády po narodení Johnsonovho syna Wilfreda oznámil, že si neskôr v roku vezme pár dní voľna, aby si oddýchol od malého potomka. Johnson zatiaľ nenašiel čas na to, aby sa sa s tým zaoberal, povedal nedávno rozhlasovej stanici LBC. On a jeho snúbenca Carrie Symondsová, ktorá je o 24 rokov mladšia, sa stali rodičmi koncom apríla - len nedávno sa Johnson vrátil do svojej kancelárie po tom, čo ochorel na Covid 19.

Johnson a jeho snúbenca Carrie Symondsová, ktorá je o 24 rokov mladšia, sa stali rodičmi koncom apríla.

Von der Leyenovú čaká rodinná dovolenka

Španielsko: Španielska hlava štátu, kráľ Filip VI. a jeho rodina tradične trávia letnú dovolenku na Mallorke. Teploty na Baleárskom ostrove v Stredozemnom mori sú únosnejšie ako v hlavnom meste Madride, kde teplomer často vystúpi počas augusta takmer 40 stupňov.

Na Mallorke majú hlava štátu, kráľovná Letizia a jej dve dcéry, korunná princezná Leonor (14) a Sofía (13) a kráľovský pár v dôchodku Juan Carlos I. a Sofía k dispozícii malý palác. Nazýva sa Marivent, čo znamená more a vietor, a leží na skale priamo pri vode. Kráľovská rodina má k dispozícii aj jachtu.

Kráľovská rodina nebola počas dovolenky nikdy videná na verejných plážach v Španielsku. Stále však nie je známe, či bude rodina tento rok v lete cestovať k Stredozemnému moru. Kráľovská rezidencia Palacio de la Zarzuela v Madride sa k tomu ešte nevyjadrila. Iní známi španielski politici, napríklad premiér Pedro Sánchez alebo jeho zástupca Pablo Iglesias, zvyčajne vopred nehovoria, či, ako a kde pôjdu na dovolenku.

EÚ: Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová by chcela stráviť v auguste dva týždne doma v dedine pri Hannoveri s rodinou, záhradou a zvieratami. Takto trávi prázdniny roky - ak jej to práca umožní. Napríklad minulý rok nemala ani jediný deň letnej dovolenky.

Merkelová v Taliansku?

Nemecko: V Nemecku má teraz parlament letná prestávka. Kancelárka Angela Merkelová (CDU) tradične trávi svoju dovolenku v Taliansku. Nie je známe, či k tomu dôjde aj tento rok. Na otázku ZDF, aké plány má pre dovolenku, odpovedala v júni veľmi stručne: "Nemecko." Konkrétnejšie detaily neuviedla.