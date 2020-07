KORONAVÍRUS spôsobil v Británii CHAOS: Český lekár Michal o bizarnom zážitku z obchodu

Michal sa s manželkou a malou dcérou presťahoval do Anglicka kvôli ponuke práce v prestížnom lekárskom tíme zaoberajúcim sa vzácnymi chorobami. Je zamestnaný v jednej z najväčších detských nemocníc v Newcastli. Ako vysvetlil pre český denník Blesk, v Británii je systém zdravotnej starostlivosti hradený v rámci NHS (zdravotný národný systém), ktorá teraz oslavuje 70. výročie.

„Je to skoro ako národný poklad. Ľudia sa snažili vyjadriť podporu kľúčovým pracovníkom a NHS potleskom každý štvrtok večer a deti maľovali dúhy ako symbol nádeje a vystavovali ich za oknami alebo nechávali v nemocniciach,“ opísal Čech žijúci v Anglicku.

Zdroj: SITA/AP/Joe Giddens

V obchode ostalo len pivo Corona

Michal spomenul prvý pozitívny prípad v Newcastli. „Bolo to 3. marca a v tom čase sa potvrdili prvé prípady infekcie prakticky v každej časti Británie. V rovnakej dobe sa potvrdil aj prvý prípad úmrtia v súvislosti s koronavírusom u 70-ročnej pacientky. 11. marca Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila pandémiu a anglická vláda krízový stav.“

Ľudia následne začali vykupovať obchody. „Mizli trvanlivé potraviny a toaletný papier, potom alkohol,“ zhrnul Michal s tým, že na pultoch ostalo len trvanlivé pivo značky Corona.

Zdroj: SITA/AP Photo/Matt Dunham

Nárast infikovaných a úvahy o vybudovaní kolektívnej imunity

Z Michalových slov vyplýva, že britská vláda situáciu s koronavírusom spočiatku zľahčovala a do médií začali prenikať úvahy o vybudovaní kolektívnej imunity. „Situácia sa zmenila, keď vláda dostala výsledky modelovania, ktoré upozornili, že by mohlo zomrieť až pol milióna ľudí a až pätina pracujúcej populácie by mohla byť nakazená v jeden moment. To by evidentne preťažilo NHS a kompletne paralyzovalo krajinu,“ zdôraznil doktor.

Zdroj: SITA/AP Photo/Matt Dunham

„V tom čase zatiaľ zostávala väčšina obchodov otvorená a školy normálne fungovali, 11. marca sa hral napríklad aj veľký futbalový zápas medzi Liverpoolom a Atletico Madrid,“ dodal. Po 13. marci začali v Británii narastať počty infikovaných a vláda nariadila prvé obmedzenia.

Podľa neho boli ľudia v Newcastli veľmi disciplinovaní. „Newcastle sa zmenil na mesto duchov, v metre nebol prakticky nikto okrem ľudí, ktorí išli do práce do nemocnice,“ spomína Michal.

Chaotické uvoľňovanie reštrikcií

Anglicko začalo s uvoľňovaním opatrení zavedených proti šíreniu koronavírusu rýchlejšie než Škótsko a Wales. Podľa Michala dochádzalo k niekoľkým úsmevným situáciám, pretože nie všetko dávalo zmysel. „Po Anglicku sa mohlo už s menším obmedzením jazdiť autom napríklad na výlet, ale ak človek zašiel do Walesu, porušil tým karanténne opatrenia vo Walese,“ vysvetľuje lekár paradoxy s tým, že to nebolo jediné zmätočné opatrenie.

Zdroj: SITA/Steve Parsons/Pool photo via AP

„Ako napríklad odporúčanie, že sa môžu ľudia postupne vracať do práce, keď nemôžu pracovať z domu, ale zároveň nech nevyužívajú hromadnú dopravu, čo je vo veľkých mestách trochu nepraktické. Rovnako tak odporúčanie, že sa majú v obchodoch nosiť rúška, vojde do platnosti 24. 7., kedy aktívnych prípadov je oproti marcu minimum. To nedáva zmysel,“ krúti hlavou Michal.

Lekár tiež kritizuje, ako Angličania zaobchádzajú s rúškami. „Jednak nedodržujú pravidlo, že nemajú na rúška siahať, pri hovorení si ich odťahujú od tváre, vystrkujú z nich nos, alebo si ich nechávajú okolo krku. Tiež vidím veľa jednorazových ležať po zemi, a keďže je to umelá textília, tak budú v prostredí ešte pekne dlho.“

Bizarný zážitok v obchode

Michal tvrdí, že otvorenie obchodov v Newcastli sprevádzali rôzne opatrenia. Opísal aj šokujúcu skúsenosť z obchodu s topánkami. „Osobne som napríklad šiel kúpiť dcére topánky a v obchode mali veľkú plexisklovú stenu s dierou, kam dieťa strčí nohu na premeranie a odskúšanie a predavačka za ňou môže byť schovaná. Bol tom celkom bizarný zážitok.“

Zdroj: SITA/AP Photo/Jon Super

Divoké otvorenie krčiem

Najväčší rozruch v Británii vyvolalo otvorenie krčiem. „Osobne som trochu nechápal, prečo sa práve zvolila sobota a nie všedný deň, aby všetci nevzali krčmy útokom. Z toho, čo som počul, to vyzeralo v krčmách tak ako pred pandémiou, možno divokejšie, ako je tu obvyklá norma,“ okomentoval Michal, ktorého návšteva miestnych podnikov zatiaľ neláka.

V tamojších krčmách by mal človek zdržať maximálne tri hodiny a mal by si rezervovať miesto alebo sa nahlásiť personálu, aby sa mohlo vykonať trasovanie. „Medzitým tiež vznikli lokálne ohniská, jedným z nich je Leicester, kde ostali karanténne opatrenia a obchody zatvorené.“

Michal sa ako lekár pripojil k otvorenému listu, v ktorom pediatri apelujú na vládu, aby dala prioritu otvoreniu škôl po prázdninách. „Deti sú zatiaľ ušetrené zásadnejších komplikácií covidu-19 a tým, ako sú mimo školu, môžu zvlášť znevýhodnené skupiny celkom trpieť,“ pripomenul.