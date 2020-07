Summit EÚ pokračuje v nedeľu tretím kolom rokovaní: Sobota konsenzus nepriniesla

Krátko po 23.00 h miestneho času ukončenie druhého dňa rokovaní potvrdil aj hovorca predsedu Európskej rady Charlesa Michela, Barend Leyts a spresnil, že premiéri a prezidenti sa k rokovaciemu stolu vrátia v nedeľu na obed.

Michel sa na summite pokúša obhájiť kompromisný dvojbalík - dlhodobý rozpočet aj plán obnovy - v celkovej hodnote viac ako 1,82 bilióna eur, naráža však na rozdielne názory šéfov štátov a vlád o tom ako má prerozdeľovanie financií a kontrola tohto procesu vyzerať. Očakáva sa, že v nedeľu predloží už posledný kompromisný text dohody, na ktorom sa pracuje aj počas noci a ktorý zohľadní sériu sobotňajších rokovaní v užšom formáte s lídrami niektorých členských krajín, najmä však s predstaviteľmi takzvanej Skupiny šetrných (F4) - Dánsko, Holandsko, Rakúsko a Švédsko, ku ktorým sa často hlási aj Fínsko.

Španielsky premiér Pedro Sanchez na svojom účte na Twitteri sobotňajšie rokovania zhodnotil ako "intenzívne" a skonštatoval, že hoci je Španielsko spokojné s doteraz dosiahnutými výsledkami, treba v rokovaniach pokročiť a dosiahnuť dohodu o finančnom balíku, ktorý zaistí potrebnú obnovu po koronakríze.

Týždenník Politico na svojej webovej stránke upozornil, že v návrhu kompromisnej dohody zrejme zostane zmienka o naviazanosti dlhodobého rozpočtu a finančnej pomoci cez ozdravný plán na právny štát. To pred summitom odmietal maďarský premiér Viktor Orbán, s ktorým sa Michel v druhý deň rokovaní stretol na bilaterálnom stretnutí. Podľa politico.eu Michel v tomto nemohol ustúpiť, lebo mnoho členských krajín EÚ, na čele s Holandskom, je nespokojných so stavom, keď z rozpočtu Únie prúdia veľké toky peňazí do krajín, ktoré sú kritizované, že podkopávajú základné zásady demokracie a právneho štátu.

Sobotňajší večer sa okrem oficiálnych rokovaní niesol aj v znamení mnohých bilaterálnych stretnutí. Na jednom z nich sa stretol premiér SR Igor Matovič so šéfom chorvátskej vlády Andrejom Plenkovičom, pričom sa obaja vyslovili, že budúci rozpočet by mal zaistiť čo najväčšie možné výdavky na politiku súdržnosti.