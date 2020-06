Hrozí nám ďalšia pandémia? Vedci objavili nový druh prasacej chrípky, je vysoko infekčná

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

PEKING - Vedci v Číne objavili nový druh prasacej chrípky, ktorý je schopný spôsobiť pandémiu u ľudí. Vyplýva to zo štúdie zverejnenej v pondelok v americkom vedeckom časopise Proceedings of the National Academy of Sciences, píše agentúra AFP.