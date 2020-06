Trump čelí ďalšiemu megaškandálu! Detaily pozadia obchodnej vojny s Čínou

Podľa exporadcu nešlo o izolovaný incident, ale o súčasť "vzorca zásadne neprijateľného správania, ktoré podkopáva samotnú legitimitu prezidentského úradu". Svetové médiá si všímajú najmä pasáže opisujúce bilaterálne rokovania Trumpa s jeho čínskym náprotivkom pri minuloročnom summite G20 v Japonsku.

Si vraj hovoril o význame americko-čínskych vzťahov, na čo prezident Spojených štátov nadviazal komentárom o postojoch Demokratickej strany. "Trump potom k môjmu ohromeniu otočil konverzáciu k nadchádzajúcim prezidentským voľbám v USA, odkazoval na ekonomické možnosti Číny a naliehal na Si-Ťin-pchinga, aby zabezpečil, že vyhrá," píše Bolton. Prezident vraj naznačil, že Peking by mu mohol pomôcť navyšovaním dovozu amerických poľnohospodárskych produktov.

Trumpova administratíva zažalovala Boltona

Tvrdenia sú súčasťou Boltonovej knihy The Room Where It Happened, A White House Memoir (Miestnosť, kde sa to stalo: Memoáre z Bieleho domu), v ktorej bývalý poradca popisuje svoje viac ako rok trvajúce pôsobenie v tíme prezidenta. Dielo má vyjsť budúci týždeň, Trumpova administratíva sa tomu ale snaží zabrániť a tento týždeň Boltona zažalovala kvôli údajne hroziacemu oslabeniu "národnej bezpečnosti".

Bolton chcel pôvodne svoje memoáre vydať už o niekoľko mesiacov skôr a americkí novinári majú už dlhšiu dobu výtlačky k dispozícii. Novo zverejnený úryvok opisuje rad aspektov súčasnej americkej politiky voči Číne, pričom hodnotenie je veľmi kritické.

"Trumpove konverzácie so Si-Ťin-pchingom odrážali nielen nezrozumiteľnosť jeho obchodnej politiky, ale tiež zlúčenie osobných politických záujmov a amerických národných záujmov v Trumpovej mysli," uvádza Bolton. Vraj počas svojho pôsobenia zažil "nespočetne veľa" konverzácií, ktoré dokazujú, že Trumpove jednanie "podkopáva samotnú legitimitu prezidentského úradu".

Kritika demokratov za proces Impeachmentu

Kvôli podobnému jednaniu, aké opisuje Bolton, Trump na prelome roka čelil ústavnej žalobe. Proces tzv. Impeachmentu za údajné zneužitie moci proti nemu spustila demokratmi ovládaná Snemovňa reprezentantov kvôli jeho telefonátu s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Trump v ňom od Kyjeva žiadal kroky, ktoré mohli poškodiť jeho volebného súpera Joea Bidena, pričom požiadavku spájal s poskytnutím vojenskej pomoci Ukrajine.

Bolton uvádza, že keby sa demokratickí zákonodarcovia nesústredili len na dianie okolo Ukrajiny, "vyústenie impeachmentu mohlo byť celkom iné". Komentátori však ihneď poukazovali na to, že Bolton vtedy počas vyšetrovania v Kongrese odmietol vypovedať. "Keď bol požiadaný, odmietol, a hrozil žalobou v prípade predvolania. Namiesto toho si to schoval pre knihu. Bolton možno je autorom, ale nie je to žiadny vlastenec", napísal dnes na twitteri šéf výboru snemovne pre spravodajské služby Adam Schiff.

Šokujúce výroky prezidenta Trumpa

Novo zverejnený úryvok z knihy ďalej opisuje údajnú minuloročnú konverzáciu Trumpa s čínskym prezidentom o tzv. prevýchovných táboroch pre Ujgurov v čínskej provincii Sin-ťiang. "Si vysvetlil Trumpovi, prečo v Sin-ťiangu stavia v zásade koncentračné tábory. Podľa nášho tlmočníka Trump povedal, že Si by mal so stavbou táborov pokračovať, Trump mal za to, že je to úplne správny postup," píše Bolton.

Jeho kniha podľa denníka The Washington Post Trumpovi pripisuje aj niekoľko ďalších šokujúcich výrokov, ako napríklad slová o tom, že by bolo "husté" podniknúť inváziu do Venezuely. V lete roku 2019 vraj zasa vyhlásil, že novinárov, ktorí odmietajú prezradiť svoje zdroje, "by mali popravovať". Biely dom ihneď na novo publikované tvrdenia nereagoval, píše agentúra AP. Trumpova hovorkyňa Kayleigh McEnanyová predtým zopakovala postoj administratívy, že Boltonova kniha "je plná utajovaných informácií, čo je neospravedlniteľné".