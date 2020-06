KORONAVÍRUS Americká ekonomika vstáva z popola: Nezamestnanosť nečakane klesla, Trump otvára šampanské

WASHINGTON - Nečakané sa dostavilo! V USA bolo v máji nečakane vytvorených až 2,5 milióna pracovných miest, vďaka čomu miera nezamestnanosti klesla. To následne poriadne prekvapilo analytikov z Wall Street, ktorí počítali s ďalšiu vlnou prepúšťania. Americké akcie v reakcii na túto správu teda posilnili.

V mnohých štátoch USA sa v máji začali do istej miery znovu otvárať ekonomiky a firmy, a to pomohlo niekoľkým miliónom ľudí vrátiť sa na svoje pracovné miesta. Aj ďalšie ekonomické ukazovatele naznačujú, že americké hospodárstvo už možno začína ožívať, aj keď je jeho výkon zatiaľ dosť slabý.

Strata viac ako 20 miliónov pracovných miest

Podľa najnovších údajov ministerstva práce vo Washingtone zamestnávatelia v USA, zo všetkých odvetví okrem poľnohospodárstva, vytvorili v máji 2,51 milióna pracovných miest po aprílovej revidovanej strate 20,69 milióna pracovných miest. Rast zamestnanosti prekvapil ekonómov, ktorí očakávali stratu ďalších 8 miliónov pracovných miest po tom, ako mal v apríli podľa predbežných údajov klesnúť počet pracovných miest o 20,5 milióna.

Po neočakávanom prírastku nových miest sa miera nezamestnanosti v USA v máji znížila na 13,3 % zo 14,7 % v apríli. Ekonómovia pritom očakávali nárast nezamestnanosti až na 19,8 %.



Zdroj: tradingeconomics.com

Trump rozbehol oslavu

Americký prezident Donald Trump v piatok oslávil správu o náraste zamestnanosti v USA. Ukázala totiž, že v krajine minulý mesiac aj počas pandémie nového koronavírusu pribudlo viac ako 2,5 milióna pracovných miest. Trump zároveň predpovedal, že americká ekonomika sa do roku 2021 zotaví z tzv. koronakrízy.

Na ilustráciu, v apríli prišli USA o 20,687 milióna pracovných miest. "Prinášame späť naše pracovné miesta," povedal Trump na tlačovej konferencii v Bielom dome a dodal, že na budúci rok očakáva opäť hospodársky rast.

Really Big Jobs Report. Great going President Trump (kidding but true)! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 5, 2020

Už sa vidí ako dvojnásobný víťaz volieb

Trump, ktorý sa spoliehal, že silná ekonomika pred prezidentskými voľbami v novembri zvýši jeho šance na opätovné zvolenie, uviedol, že ak by demokrati získali Biely dom, oživenie hospodárstva by mohli brzdiť vyššie dane a uskutočnenie plánov na ochranu klímy. Prezident to vyhlásil po tom, ako ministerstvo práce zverejnilo správu o vývoji zamestnanosti v máji, ktorá ukázala nárast počtu pracovných miest a pokles miery nezamestnanosti na 13,3 % zo 14,7 % v apríli.

Ekonómovia pritom očakávali, že sa miera nezamestnanosti v máji zvýši a priblíži sa k hranici 20 % po tom, ako milióny prepustených požiadali o podporu. Trump pred voľbami zápasí s pandémiou a jej dôsledkami. Blokády totiž zastavili ekonomiku a približne 40 miliónov Američanov zostalo bez práce.

Prezident od polovice apríla vyvíja tlak na štátne a miestne úrady, aby zrušili obmedzenia, ktoré majú spomaliť šírenie vírusu. Ochoreniu COVID-19 už pritom podľahlo viac ako 108.000 Američanov a infikovalo sa ním viac ako 1,88 milióna ľudí.