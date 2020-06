KORONAVÍRUS Prognózy Svetovej banky sú desivé: Globálna ekonomika zaznamená masívnu recesiu

SB vo svojom základnom scenári počíta v tomto roku s poklesom globálnej ekonomiky o 5,2 %, a to aj napriek bezprecedentnej fiškálnej a monetárnej podpore. To bude najprudšia kontrakcia od -13,8 % v rokoch 1945-46 a štvrtá najhoršia globálna recesia za uplynulých 150 rokov, ktorú prekonal len pokles počas Veľkej depresie v 30. rokoch minulého storočia a obdobia po prvej a druhej svetovej vojne. V roku 2021 by sa svetová ekonomika mala oživiť a vzrásť o 4,2 %.

Príjem na obyvateľa vo veľkej väčšine (90 %) rozvíjajúcich a rozvojových ekonomík klesne. SB očakáva vo všetkých krajinách v priemere zníženie príjmu na obyvateľa o 6,2 %. Na porovnanie počas finančnej krízy v roku 2009 klesol len o 2,9 %. Z dôvodu zníženia príjmov ekonómovia SB počítajú, že počet ľudí žijúcich v extrémnej chudobe môže v tomto roku vzrásť o 70 až 100 miliónov.

SB upozornila, že globálnu ekonomiku čaká ešte hlbšia recesia, ak bude zvládnutie pandémie trvať dlhšie, než sa očakáva, alebo ak finančný stres spustí kaskádu bankrotov. SB počíta s uvoľnením reštriktívnych opatrení do konca júna. V prípade predĺženia reštrikcií alebo ich opätovným zavedením môže svetová ekonomika padnúť až o 8 %.

Pandémia podľa SB zvýrazňuje urgentnú potrebu opatrení v oblasti zdravotnej a hospodárskej politiky, vrátane globálnej spolupráce pri zmierňovaní jej následkov, ochrane zraniteľných populácií a zvýšenia schopnosti krajín predchádzať podobným udalostiam, či vyrovnávať sa s nimi. SB vo svojich aktualizovaných vyhliadkach globálnej ekonomiky počíta v tomto roku s poklesom rozvinutých ekonomík o 7 % a v roku 2021 s oživením a expanziou o 3,9 %.

Hrubý domáci produkt (HDP) Spojených štátov sa tento rok zníži o 6,1 % a na budúci rok stúpne o 4 %. HDP eurozóny padne o 9,1 % a v roku 2021 vzrastie o 4,5 % a HDP Japonska tento rok klesne o 6,1 % a na budúci sa zvýši o 2,5 %. Tempo rastu čínskej ekonomiky sa tento rok spomalí na 1 % a na budúci rok sa opäť zrýchli na 6,9 %.