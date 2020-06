FOTO Starostka Washingtonu reaguje na demonštrácie: Keď TOTO Trump uvidí z okna, rovno ho porazí

"Táto časť 16. ulice pred Bielym domom je odteraz Black Lives Matter Plaza," povedala demokratická starostka Washingtonu v reakcii na udalosti uplynulých dní, keď celé Spojené štáty zaplavila vlna demonštrácií a protestov. Tie vyvolala násilná smrť Afroameričana Georgea Floyda v meste Minneapolis v štáte Minnesota, ktorého pri zásahu usmrtil belošský policajt.

Zdroj: SITA/Executive Office of the Mayor/Khalid Naji-Allah via AP, Manuel Balce Ceneta

Black Lives Matter (Na životoch černochov záleží) je medzinárodné aktivistické hnutie, ktoré vzniklo v USA v roku 2013. Upozorňuje na prípady zvýšeného policajného násilia, rasovej nerovnosti a systematického rasizmu voči černochom.

Bowserová vo štvrtok vyzvala listom Trumpa, aby z Washingtonu stiahol všetky nadbytočné federálne bezpečnostné a vojenské jednotky. "Nasadenie federálnych bezpečnostných síl vyvoláva hnev demonštrantov, ktorí... zväčša pokojne protestujú za zmenu a reformy rasistických a nefunkčných systémov zabíjajúcich Afroameričanov," uvádza sa v liste.